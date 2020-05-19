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20 мая, 2020
 
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#НЕБЕЙБІ. Участницы "Від пацанки до панянки" снялись в ролике на трек Jerry Heil. Видео

Участницы четвертого сезона реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новом канале" снялись в ролике на песню #НЕБЕЙБІ украинской певицы Jerry Heil. Видео разместили на YouTube-канале проекта. Композиция стала саундтреком к шоу "Від пацанки до панянки". В ролике участницы шоу на черном фоне исполняют под фонограмму песню #НЕБЕЙБІ, а в финале рушат преграды. "В сюжет клипа мы вкладывали мысль о том, что какое бы прошлое у тебя ни было, им не стоит жить. Это был твой маленький мир, в котором ты жил, твоя клетка, в которой был заточен, но ты уже взрослый человек. Только тебе выбирать, как жить в будущем – сидеть и плакать в этом маленьком мирке или разрушить его и построить все с нуля. Вот в этом смысл", – прокомментировала на сайте "Нового канала" премьеру руководитель проекта Ксения Бабенко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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В ролике участницы шоу на черном фоне исполняют под фонограмму песню #НЕБЕЙБІ, а в финале рушат преграды
В ролике участницы шоу на черном фоне исполняют под фонограмму песню  #НЕБЕЙБІ, а в финале рушат преграды
Скриншот: Новый Канал / YouTube

видео

Видео: Новый Канал / YouTube
Теги: видео, клип, саундтрек, шоу, певица, реалити-шоу, Jerry Heil
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