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05 июня, 2020
 
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Jerry Heil сфотографировалась на фоне продавца овощей. Певицу обвинили в хейте и некорректности

Певица Jerry Heil поделилась в социальных сетях снимком, сделанным во время прогулки.

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Jerry Heil родилась в 1995 году в Василькове
Jerry Heil родилась в 1995 году в Василькове
Фото: thejerryheil / Instagram

Певица Jerry Heil опубликовала в Instagram серию снимков, на которых позирует на фоне женщины, торгующей овощами и фруктами.

"Кто из нас овощная королева?" – подписала публикацию певица, добавив также увеличенное изображение женщины, случайно оказавшейся вместе с ней в кадре. 

Однако не все фолловеры певицы оценили ее шутку.

"Яночка, при всем уважении, публиковать фото человека, который не дал на это согласия, некорректно и противозаконно", – считают подписчики. 

"Женщину жаль, сейчас начнут хейтить", – пишут пользователи. 

"Не смешно, всегда ставьте себя на место человека, над которым хотите посмеяться", – заявили в комментариях поклонники Jerry Heil. 

"Такая простая девушка, без звездной болезни", – прокомментировали публикацию фолловеры певицы. 

"Здесь нет хейта и насмешки над человеком. Есть карикатурная ситуация, над которой почему бы и не посмеяться", – ответила подписчикам певица. 

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярна после выхода песни "Охрана, отмена".

8 февраля певица стала финалисткой национального отбора конкурса "Евровидение 2020", выступив с песней Vegan. Певица с 2018 года не употребляет мясо.

Теги: Украина, певица, Jerry Heil
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