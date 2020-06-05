Jerry Heil сфотографировалась на фоне продавца овощей. Певицу обвинили в хейте и некорректности

Певица Jerry Heil опубликовала в Instagram серию снимков, на которых позирует на фоне женщины, торгующей овощами и фруктами.
"Кто из нас овощная королева?" – подписала публикацию певица, добавив также увеличенное изображение женщины, случайно оказавшейся вместе с ней в кадре.
Однако не все фолловеры певицы оценили ее шутку.
"Яночка, при всем уважении, публиковать фото человека, который не дал на это согласия, некорректно и противозаконно", – считают подписчики.
"Женщину жаль, сейчас начнут хейтить", – пишут пользователи.
"Не смешно, всегда ставьте себя на место человека, над которым хотите посмеяться", – заявили в комментариях поклонники Jerry Heil.
"Такая простая девушка, без звездной болезни", – прокомментировали публикацию фолловеры певицы.
"Здесь нет хейта и насмешки над человеком. Есть карикатурная ситуация, над которой почему бы и не посмеяться", – ответила подписчикам певица.
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Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярна после выхода песни "Охрана, отмена".
8 февраля певица стала финалисткой национального отбора конкурса "Евровидение 2020", выступив с песней Vegan. Певица с 2018 года не употребляет мясо.