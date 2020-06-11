"Офигенные хоромы". Jerry Heil сменила место жительства

Украинская певица Jerry Heil в Instagram разместила снимки, на которых позирует лежа, сидя и стоя возле стола.
"Я переехала! Можете меня поздравить", – подписала фотографии певица.
"Офигенные хоромы!" – оценили новое жилье певицы фолловеры.
Jerry Heil, отвечая на вопросы в комментариях, пообещала сделать экскурсию по квартире.
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Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной после выхода песни "Охрана, отмена".