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13 июня, 2020
 
Видео

"Отпусти кукушечку на свободу и танцуй". Jerry Heil сняла клип с элементами mukbang

Украинская певица Jerry Heil разместила в YouTube клип на новую песню #Chewing. По словам певицы, новое видео – это история интроверта, которому в радость находиться дома. "Во время карантина мне было так весело в компании с самой собой, что я поняла – для интроверта во время карантина почти ничего не изменилось. Наш мир – интернет. Отпусти свою кукушечку на свободу и танцуй", – анонсировала новую работу певица. Jerry Heil подчеркнула, что в новом клипе присутствуют элементы mukbang – певица включила в видеоряд запись своих видеочатов, во время которых она ела перед камерой. По словам Jerry Heil, после просмотра клипа гарантирован эффект ASMR – приятного покалывания во всем теле.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Jerry Heil: Наш мир интернет
Jerry Heil: Наш мир – интернет
Фото: JERRY HEIL / Facebook

видео

Видео: Jerry Heil / YouTube
Теги: Украина, клип, видеоклип, певица, песня, Jerry Heil
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