"Отпусти кукушечку на свободу и танцуй". Jerry Heil сняла клип с элементами mukbang
Украинская певица Jerry Heil разместила в YouTube клип на новую песню #Chewing. По словам певицы, новое видео – это история интроверта, которому в радость находиться дома. "Во время карантина мне было так весело в компании с самой собой, что я поняла – для интроверта во время карантина почти ничего не изменилось. Наш мир – интернет. Отпусти свою кукушечку на свободу и танцуй", – анонсировала новую работу певица. Jerry Heil подчеркнула, что в новом клипе присутствуют элементы mukbang – певица включила в видеоряд запись своих видеочатов, во время которых она ела перед камерой. По словам Jerry Heil, после просмотра клипа гарантирован эффект ASMR – приятного покалывания во всем теле.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.