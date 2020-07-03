"Все подумали, что это твой парень". Jerry Heil показала младшего брата

24-летняя украинская певица Jerry Heil на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых позирует вместе со своим младшим братом.
По словам певицы, фотографии были сделаны с разницей в один год.
"Мой такой уже взрослый котусик", – подписала она фото.
"Все подумали, что твой парень", – отреагировали на фото фолловеры.
"У нас достаточно существенная разница в возрасте, так что мне это льстит", – призналась певица.
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Міи * такии * вже дорослии * котусик. Відгадайте, скільки братику! Рік різниці між фотками @ev.shema
Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в городе Васильков Киевской области. Украина узнала о творчестве исполнительницы после авторского хита "Охрана, отмена".
8 февраля певица стала финалисткой национального отбора конкурса "Евровидение 2020", выступив с песней Vegan.