"Все подумали, что это твой парень". Jerry Heil показала младшего брата

24-летняя певица Jerry Heil отметила, что у нее с младшим братом достаточно существенная разница в возрасте.

24-летняя украинская певица Jerry Heil на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых позирует вместе со своим младшим братом.

По словам певицы, фотографии были сделаны с разницей в один год.

"Мой такой уже взрослый котусик", – подписала она фото.

"Все подумали, что твой парень", – отреагировали на фото фолловеры.

"У нас достаточно существенная разница в возрасте, так что мне это льстит", – призналась певица.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в городе Васильков Киевской области. Украина узнала о творчестве исполнительницы после авторского хита "Охрана, отмена".

8 февраля певица стала финалисткой национального отбора конкурса "Евровидение 2020", выступив с песней Vegan.