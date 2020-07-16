"Когда в Голливуд, Яна?" Jerry Heil снялась в документальном фильме о творческой элите страны

Украинская певица Jerry Heil приняла участие в съемках украинского документального фильма. Об этом она сообщила в Instagram.
"Снялась в документальном фильме о фантастических украинцах. Была такой серьезной, что едва не стошнило. Зато раскрыла пару своих секретов по написанию хитов", – рассказала певица.
"Понимаю, что наш кинематограф неплохой, но когда в Голливуд, Яна?" – отреагировали на новость ее фолловеры.
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Знялася в документальному фільмі про фантастичних українцівдякую, @fantastic_ukrainians , що не дали побути довго в стані «ох і лайно ж я»! Була такою серйозною, що ледь не знудило! Зате видала пару своїх секретів з написання хітів! . P.S. .. про всяк випадок, запасіться відром і серветками все ж♥ *
Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной после выхода песни "Охрана, отмена".
Проект "Фантастические украинцы" снимается при поддержке Украинского культурного фонда. Героями проекта, говорится в релизе, станут как представители творческой элиты страны, так и молодые музыканты. Съемки должны завершится в конце октября.
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Друзі, ну нарешті… * Нарешті настала та визначна мить, коли ми готові поділитися з вами крутою новиною За підтримки Українського культурного фонду @ucf_in_ua стартував новий соціальний медіапроект “Фантастичні українці” — про сучасні українські музику, кіно, літературу та візуальне мистецтво, про талановитих українців, які закладають фундамент у свідомість молоді та формують образ національної культури. * Героями наших фільмів стануть найяскравіші представники творчої еліти країни та молоді таланти, які роблять перші, але впевнені кроки у мистецтві. Вони ділитимуться своїм досвідом, секретами успіху, помилками (куди ж без них ), розповідатимуть про творчий шлях та інструменти, що допомагають їм самовиражатися. Можливо, почувши й оцінивши їхні історії, хтось із вас впізнає себе або відчує бажання почати робити перші спроби, щоб реалізуватися в мистецтві, а хтось відкриє в собі талант, що завжди приховувався десь всередині. * Попереду 4 місяці непростого, але ох якого цікавого життя для нашої команди Плануємо бути максимально відкритими, ділитися з вами всіма пікантними подробицямі та тим, що відбувається за лаштунками проекту. Тому радимо відразу підписатися, слідкувати за постами та переходити за нашими посиланнями. * І пам’ятайте, кожен з вас фантастичний! #запідтримкиУКФ #фантастичніукраїнці #fantasticukrainians