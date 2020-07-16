"Когда в Голливуд, Яна?" Jerry Heil снялась в документальном фильме о творческой элите страны

Украинская певица Jerry Heil во время съемок рассказала о своих секретах по написанию хитов. При этом певица считает, что была слишком серьезной перед камерой.

Jerry Heil: Была такой серьезной, что едва не стошнило Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil приняла участие в съемках украинского документального фильма. Об этом она сообщила в Instagram.

"Снялась в документальном фильме о фантастических украинцах. Была такой серьезной, что едва не стошнило. Зато раскрыла пару своих секретов по написанию хитов", – рассказала певица.

"Понимаю, что наш кинематограф неплохой, но когда в Голливуд, Яна?" – отреагировали на новость ее фолловеры.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной после выхода песни "Охрана, отмена".

Проект "Фантастические украинцы" снимается при поддержке Украинского культурного фонда. Героями проекта, говорится в релизе, станут как представители творческой элиты страны, так и молодые музыканты. Съемки должны завершится в конце октября.