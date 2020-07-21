"Пусть идут в задницу". Jerry Heil пожаловалась на хейтеров, которые раскритиковали ее русскоязычный трек

Украинская певица Jerry Heil призналась, что ожидала другую реакцию на свой первый русскоязычный трек "Блогер".

Украинская певица Jerry Heil на своей странице в Instagram заявила, что не понимает причину хейтерских комментариев под ее первым русскоязычным треком "Блогер", премьера которого состоялась 17 июля.

"Абсолютно не понимаю хейта. Утром зашла почитать комментарии и сразу вышла", – призналась певица.

Она посоветовала критикам ознакомиться с историей создания этой песни, чтобы понять, почему она спела ее на русском языке.

"Такое впечатление, что ты не имеешь права петь на русском языке. Забей и продолжай экспериментировать, это крутой трек", – поддержали певицу пользователи соцсети.

"Лично мне песня не зашла. Возможно, потому, что она на русском. Но все те "диванные патриоты", которые рассказывают, на каком языке тебе петь, пусть идут в задницу", – прокомментировали публикацию фолловеры певицы.

"Не лучший трек, но довольно неплохо", – считают подписчики.

Новый трек певицы является саундтреком к сериалу Fake, премьера которого состоится на "Новом канале". Впервые в своей карьере вокалистка спела текст на русском языке.

Слушатели YouTube-канала певицы в большинстве своем отрицательно отреагировали на русскоязычный трек в ее исполнении.