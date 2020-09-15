Jerry Heil презентовала клип о девушке-шопоголике, мечтающей о карьере курьера. Видео
Украинская певица Jerry Heil 15 сентября презентовала на YouTube-канале видеоклип на свой новый трек "Бомба. Ракета. Пушка. Граната" в стиле музыкального приключенческого фильма. По словам певицы, съемки заняли трое суток. "В основе сюжета – история девушки, зависимой от шопинга, которая мечтает о карьере курьера", – говорится в релизе ролика. Jerry Heil отметила, что главным героем ролика, который она назвала "мемкламой", стал известный украинский бренд. "Похоже, сейчас если перед или после клипа нет рекламы, то весь клип реклама", – отреагировали на видео подписчики певицы в Instagram. Премьера песни состоялась в конце июля 2020 года.
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