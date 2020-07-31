"Бомба. Ракета. Пушка. Граната". Jerry Heil записала новый трек о допинге в виде шопинга
Украинская певица Jerry Heil презентовала на YouTube-канале свой новый трек "Бомба. Ракета. Пушка. Граната". "Кто мы? Девушки! Чего мы хотим? Откуда нам знать! Когда мы это хотим? Завтра? Нет! Здесь и сейчас – потому что мы этого достойны! Но иногда так хочется шопинг и на ручки", – анонсировала певица новую композицию цитатой из нее. В треке певица описывает историю "женщины-петарды", которая спасается от проблем шопингом-допингом.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.