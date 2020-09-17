"Представила, как он романтично держит меня за живот". Jerry Heil сделала селфи в белье

Украинская певица Jerry Heil разместила в сети снимок, сделанный в ванной комнате во время гигиенических процедур.

Jerry Heil: Первый "привет" прилетает из области живота Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil на своей странице в Instagram опубликовала селфи, на котором запечатлена в зеркале ванной комнаты с зубной щеткой во рту.

Певица позирует в кадре в трусах и топе.

"Если я набираю вес, первый "привет" прилетает из области живота", – поделилась особенностями телосложения артистка.

По ее словам, родственники с детства твердили, что фигура у девушки должна быть такой, чтобы парню было за что подержаться.

"Представила, как мы идем вместе и он романтично держит меня за живот", – сыронизировала Jerry Heil.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной после выхода песни "Охрана, отмена".