Бульвар Шоубиз
 
17 сентября, 2020
 
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"Представила, как он романтично держит меня за живот". Jerry Heil сделала селфи в белье

Украинская певица Jerry Heil разместила в сети снимок, сделанный в ванной комнате во время гигиенических процедур.

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Jerry Heil: Первый "привет" прилетает из области живота
Jerry Heil: Первый "привет" прилетает из области живота
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil на своей странице в Instagram опубликовала селфи, на котором запечатлена в зеркале ванной комнаты с зубной щеткой во рту.

Певица позирует в  кадре в трусах и топе.

"Если я набираю вес, первый "привет" прилетает из области живота", – поделилась особенностями телосложения артистка. 

По ее словам, родственники с детства твердили, что фигура у девушки должна быть такой, чтобы парню было за что подержаться.

"Представила, как мы идем вместе и он романтично держит меня за живот", – сыронизировала  Jerry Heil.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной после выхода песни "Охрана, отмена".

Теги: Jerry Heil
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