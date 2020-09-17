"Представила, как он романтично держит меня за живот". Jerry Heil сделала селфи в белье

Украинская певица Jerry Heil на своей странице в Instagram опубликовала селфи, на котором запечатлена в зеркале ванной комнаты с зубной щеткой во рту.
Певица позирует в кадре в трусах и топе.
"Если я набираю вес, первый "привет" прилетает из области живота", – поделилась особенностями телосложения артистка.
По ее словам, родственники с детства твердили, что фигура у девушки должна быть такой, чтобы парню было за что подержаться.
"Представила, как мы идем вместе и он романтично держит меня за живот", – сыронизировала Jerry Heil.
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Якщо я поправляюсь, перше ДРАТУТІ прилітає з області живота. І от родичі з дитиства вчили, що дівчинка має бути такою, щоб хлопцю було за що потриматися. . Вже уявляю, як ми такі ходимо разом і він романтично тримає мене ЗА ЖИВІТ. Немає такого відчуття, що це не схема відносин «хлопець-дівчина», а фраза, яка чомусь перекочувала сюди з будинку пристарілих? . ...ти влаштовуєшся на роботу сиділкою і тобі кажуть: «Ви нам підходите, але піднаберіть пару кг, бо у Валентина Михаи * ловича відмовляють ноги, и * ому треба щоб було за що потриматися» . Я знаи * шла спосіб монетизувати пузо, дівчата! От ви и * дете щасливі, між вами провалля мудрості в 60 років, ти ніжно рахуєш и * ого статки, а він не менш мріи * ливо тримається за твіи * живіт, якии * сплутав з грудьми, бо колишніи * Валентина Михаи * ловича було 83
Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной после выхода песни "Охрана, отмена".