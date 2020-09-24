"Загляните в его глаза! Там такая сила личности". Jerry Heil показала отца

Украинская певица Jerry Heil на своей странице в Instagram 24 сентября обнародовала совместное фото со своим отцом.
"У папеньки день рождения", – подписала фото артистка.
По ее словам, отец всегда поддерживал ее музыкальные начинания.
"Загляните в его глаза! Там такая мудрость и такой мощности чувство юмора. Там такая сила личности! Папа, давай им волю, давай свободу творчеству!" – написала Jerry Heil.
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Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной после выхода песни "Охрана, отмена".