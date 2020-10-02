Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин

Украинская певица Jerry Heil 2 октября на своей странице в Instagram заявила, что после публикации видео, на котором она запечатлена в образе полуобнаженной русалки, ее начали упрекать в пропаганде сексуальной объективации женщин.
Реагируя на обвинение, артистка подчеркнула, что ей пришлось пережить многое, прежде чем она осознала красоту своего тела таким, каким оно есть.
"С тех пор я буду доносить эту мысль всю жизнь. Почему вдруг какая-то часть моего тела должна смущать меня или окружающих?" – заявила певица.
Jerry Heil считает, что со временем критики поймут, с какой целью она демонстрировала на камеру полуобнаженное тело.
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Дзвінок опівночі: — ... якии * меседж, по-твоєму, повинні зчитати 13-річні дівчатка, які тебе фоловлять? Ти не думаєш, що знімаючися в напівпрозорому топі, ти підтримуєш ідею сексуальноі * об’єктивізаціі * дівчат та жінок? . ...Розкажу коротку історію. Коли мені було 13, мама (мам, я знаю, що ти діяла з любові) наполягала, щоб я носила ліфчики-пушап кулаковоі * товщини, бо некрасиво, що я пласка. Багато пережити і усвідомити довелося, щоб побачити, яке красиве у мене тіло — вже таке, яке є! І що у нього є ще м’язовии * потенціал, яким можна доточити зовнішність! . Я відтоді несу і нестиму цю ідею все життя, бо це впливає на и * ого якість. . Питання наступне: думаєте, в племенах, де усі частини тіла людеи * оголені, місцеві рєбята постіи * но збуджені? Ні. Бо наи * солодшии * плід — заборонении * . Нас бентежить наи * більше те, що приховують. І тому «Фрі зе ніплс» («свободу соскАм!» — жарт в стилі «шоб не плакать, я сміялась». Чого раптом якась з частин мого тіла повинна соромити мене чи оточуючих? Згадаи * те з Бібліі * , бтв, в якии * момент двоє стали вигнанцями Саду: коли почали СОРОМИТИСЯ СВОІ * Х ТІЛ, здається? . І нарешті. Всі гучні ідеі * , які в подальшому мали вплив на історію, заходили швидко і дещо агресивно. Так, сьогодні більшість сприи * матиме моі * діі * як звичаи * не бажання оголитися. Завтра дві людини зрозуміють чистоту мотиву. А умовно за тиждень просуванням цієі * ідеі * загоряться тисячі! Ти природня. Ти природніи * . А природа — це красиво. І не соромно. . CREW @anna_bezvuhliak x @octotower x @m5photostudio
30 сентября певица разместила в сети ролик, на котором была запечатлена полуообнаженной в образе русалки.
Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана, отмена".