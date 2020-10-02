Бульвар Шоубиз
 
02 октября, 2020
 
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Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин

По словам украинской певицы Jerry Heil, она не сразу осознала красоту своего тела.

Jerry Heil: Почему вдруг какая-то часть моего тела должна смущать меня или окружающих?
Jerry Heil: Почему вдруг какая-то часть моего тела должна смущать меня или окружающих?
Фото: JERRY HEIL / Facebook

Украинская певица Jerry Heil 2 октября на своей странице в Instagram заявила, что после публикации видео, на котором она запечатлена в образе полуобнаженной русалки, ее начали упрекать в пропаганде сексуальной объективации женщин.

Реагируя на обвинение, артистка подчеркнула, что ей пришлось пережить многое, прежде чем она осознала красоту своего тела таким, каким оно есть.

"С тех пор я буду доносить эту мысль всю жизнь. Почему вдруг какая-то часть моего тела должна смущать меня или окружающих?" – заявила певица.

Jerry Heil считает, что со временем критики поймут, с какой целью она демонстрировала на камеру полуобнаженное тело.

30 сентября певица разместила в сети ролик, на котором была запечатлена полуообнаженной в образе русалки.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана, отмена".

Теги: скандал, секс, Jerry Heil
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