Jerry Heil позировала в ванной в образе полуобнаженной русалки

Украинская певица Jerry Heil на своей странице в Instagram 30 сентября разместила ролик, на котором запечатлена в образе русалки.
Певица лежит в ванной, исполняя руками плавные движения в такт мелодии. В качестве костюма певица выбрала бюстгальтер, имитирующий кубики льда, и зеленый хвост из крупных пайеток с плавником.
"Альбом или сингл?" – заинтриговала подписчиков артистка.
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H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ @dream_team_wear Альбом чи сингл? Альбом чи сингл? Альбом чи сингл?
Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана, отмена".