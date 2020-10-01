Jerry Heil позировала в ванной в образе полуобнаженной русалки

Украинская певица Jerry Heil заинтриговала социальные сети видео, в котором снялась в образе полуобнаженной русалки.

Украинская певица Jerry Heil на своей странице в Instagram 30 сентября разместила ролик, на котором запечатлена в образе русалки.

Певица лежит в ванной, исполняя руками плавные движения в такт мелодии. В качестве костюма певица выбрала бюстгальтер, имитирующий кубики льда, и зеленый хвост из крупных пайеток с плавником.

"Альбом или сингл?" – заинтриговала подписчиков артистка.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "Охрана, отмена".