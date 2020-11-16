"Есть какая-то зависть". Кошевой прокомментировал заявление дочери о школьном буллинге

По словам участника студии "Квартал 95" Евгения Кошевого, он не намерен отправлять свою 12-летнюю дочь Варвару учиться в другую страну, чтобы избавить ее от школьного буллинга из-за его известности.

Украинский шоумен, участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой в интервью ведущей "Світського життя" на "1+1" Кате Осадчей заявил, что не чувствует своей вины в том, что его старшая дочь Варвара оказалась объектом буллинга в школе.

"Я не чувствую себя виноватым. Думаю, ребенок просто рассказал о том, что есть какая-то зависть. Понятное дело, что называют клоуном, все такое – ну это ж... Клоун – есть клоун", – заявил шоумен.

На вопрос ведущей о том, не думал ли он отправить Варвару учится в другую страну, где никто не будет знать, кто ее родители, Кошевой ответил отрицательно.

"Я хочу, чтобы мой ребенок учился в Украине. Хочу, чтобы мои дети прославляли Украину, кто бы там что ни говорил, кто бы какой псевдопатриотизм ни приписывал – нет! Ребята, нет!" – подытожил он.

В начале ноября 12-летняя дочь Кошевого Варвара призналась, что страдает от буллинга в школе из-за того, что дети считают ее отца клоуном. Она заявила, что не может дать отпор обидчикам и предпочитает молчать.

"Моя ассоциация со школой – это буллинг. И буллинг страшный! Дети думают, что мой папа – клоун. А он не такой!" – рассказала она.

Варвара Кошевая – старшая дочь актера комедийной студии "Квартал 95" Евгения Кошевого от танцовщицы и дизайнера одежды, его жены Ксении Кошевой.

Пара зарегистрировала брак 7 июля 2007 года. У них также есть младшая дочь Серафима (2014).

Варвара Кошевая участвовала в шоу "Рассмеши комика. Дети", "Голос. Дети", "Лига смеха", снялась в сериале "Папа рулит".