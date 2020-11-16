Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы

По словам участника студии "Квартал 95" Евгения Кошевого, он согласился не брить голову в разговоре со своим коллегой по проекту.

Кошевой: Пообещал, что не буду бриться Фото: Студия "Квартал 95" / Facebook

Украинский шоумен, участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой заявил, что пообещал актеру Юрию Ткачу не бриться налысо до дня его рождения. Об этом он рассказал в интервью ведущей "Світського життя" на "1+1" Кате Осадчей.

"Была встреча семьями, семейный праздник. И я пообещал, что не буду бриться до его дня рождения. Он тоже мне что-то пообещал, но я не помню что", – рассказал Кошевой.

Актер не уточнил, когда вернется к прежнему стилю и побреет голову налысо.

Кошевой родился в 1983 году в поселке городского типа Ковшаровка Харьковской области. С 2000-го по 2005 год он был участником команды КВН "Ва-Банкъ" (Луганск). С 2005 года – участник шоу студии "Квартал 95": "Вечерний квартал", "Вечерний Киев". Визитной карточкой актера является выбритая налысо голова.

4 ноября 2020 года Кошевой заявил, что намерен отрастить волосы и бороду.

Ткач отпраздновал 37-летие 9 ноября в кругу друзей и близких.