Больше не лысый. В сети обнародовали фото Кошевого с отросшими волосами

Украинский шоумен, участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, который ранее брил голову налысо, отрастил "ежик". Фото актера с новой прической 12 ноября обнародовано на странице студии "Квартал 95" в Facebook.
На фото Кошевой запечатлен вместе со своей супругой Ксенией.
"Запомните это фото. Впервые за 19 лет Женя отрастил "ежик". Кто знает, когда еще нам повезет это увидеть", – говорится в публикации.
Кошевой родился в 1983 году в поселке городского типа Ковшаровка Харьковской области. С 2000-го по 2005 год он был участником команды КВН "Ва-Банкъ" (Луганск). С 2005 года – участник шоу студии "Квартал 95": "Вечерний квартал", "Вечерний Киев". Визитной карточкой актера является выбритая налысо голова.
4 ноября 2020 года Кошевой заявил, что намерен отрастить волосы и бороду.