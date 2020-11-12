Больше не лысый. В сети обнародовали фото Кошевого с отросшими волосами

Участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой впервые за 19 лет перестал брить голову налысо.

Украинский шоумен, участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, который ранее брил голову налысо, отрастил "ежик". Фото актера с новой прической 12 ноября обнародовано на странице студии "Квартал 95" в Facebook.

На фото Кошевой запечатлен вместе со своей супругой Ксенией.

"Запомните это фото. Впервые за 19 лет Женя отрастил "ежик". Кто знает, когда еще нам повезет это увидеть", – говорится в публикации.

Кошевой родился в 1983 году в поселке городского типа Ковшаровка Харьковской области. С 2000-го по 2005 год он был участником команды КВН "Ва-Банкъ" (Луганск). С 2005 года – участник шоу студии "Квартал 95": "Вечерний квартал", "Вечерний Киев". Визитной карточкой актера является выбритая налысо голова.

4 ноября 2020 года Кошевой заявил, что намерен отрастить волосы и бороду.