Бульвар Шоубиз
 
12 ноября, 2020
 
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Больше не лысый. В сети обнародовали фото Кошевого с отросшими волосами

Участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой впервые за 19 лет перестал брить голову налысо.

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Визитной карточкой актера является выбритая налысо голова
Визитной карточкой актера является выбритая налысо голова
Фото: Студия "Квартал 95" / Facebook

Украинский шоумен, участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, который ранее брил голову налысо, отрастил "ежик". Фото актера с новой прической 12 ноября обнародовано на странице студии "Квартал 95" в Facebook.

На фото Кошевой запечатлен вместе со своей супругой Ксенией.

"Запомните это фото. Впервые за 19 лет Женя отрастил "ежик". Кто знает, когда еще нам повезет это увидеть", – говорится в публикации.

https://www.facebook.com/kvartal95/posts/3657477787609047

Кошевой родился в 1983 году в поселке городского типа Ковшаровка Харьковской области. С 2000-го по 2005 год он был участником команды КВН "Ва-Банкъ" (Луганск). С 2005 года – участник шоу студии "Квартал 95": "Вечерний квартал", "Вечерний Киев". Визитной карточкой актера является выбритая налысо голова.

4 ноября 2020 года Кошевой заявил, что намерен отрастить волосы и бороду.

Теги: Евгений Кошевой, студия Квартал 95
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