"Вы сделали мой день". Именинник Ткач поделился праздничными фото

Актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач отпраздновал 37-летие в компании семьи и друзей.

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач, которому 9 ноября исполнилось 37 лет, обнародовал в сети снимки, сделанные во время празднования дня рождения.

На одном из фото шоумен запечатлен в компании жены Виктории и дочери Елизаветы.

"Вы сделали мой день. Люблю вас, мои девочки", – подписал публикацию Ткач.

Артист также обнародовал фото, на котором запечатлен с праздничным тортом в компании друзей.

"Это нереальные ощущения – быть счастливым человеком! Классно, что живу именно в этой стране, сын именно этих родителей, у меня именно эти жена и дочь, именно эти друзья, именно эти улыбки – всего не перечислишь. Быть счастливым – это значит быть довольным тем, что имеешь", – подытожил именинник.

37-летний Юрий Ткач известен по ролям в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой", участник телевизионных шоу "Танцы со звездами", "Лига смеха" и "Игры приколов" на "1+1".

Ткач женат на танцовщице Виктории. У супругов есть шестилетняя дочь Елизавета.