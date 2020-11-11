"Вы сделали мой день". Именинник Ткач поделился праздничными фото

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач, которому 9 ноября исполнилось 37 лет, обнародовал в сети снимки, сделанные во время празднования дня рождения.
На одном из фото шоумен запечатлен в компании жены Виктории и дочери Елизаветы.
"Вы сделали мой день. Люблю вас, мои девочки", – подписал публикацию Ткач.
Артист также обнародовал фото, на котором запечатлен с праздничным тортом в компании друзей.
"Это нереальные ощущения – быть счастливым человеком! Классно, что живу именно в этой стране, сын именно этих родителей, у меня именно эти жена и дочь, именно эти друзья, именно эти улыбки – всего не перечислишь. Быть счастливым – это значит быть довольным тем, что имеешь", – подытожил именинник.
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Це нереальна відчуття бути щасливою людиною! Дякую всім за привітання, теплі слова, лаи * ки, подарунки, побажання. Це класно, що я народився, що я живу саме в ціи * краі * ні, що я син саме цих батьків, що в мене саме ця дружина і донька, саме ці друзі, саме ці посмішки та всього не перелічиш. Я усмідомив, що насправді Бути щасливим - це означає бути задоволеним тим, що маєш, помічати це, проживати і радіти цьому. Дякую всім! Люблю! Photo by: @maydanenko
37-летний Юрий Ткач известен по ролям в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой", участник телевизионных шоу "Танцы со звездами", "Лига смеха" и "Игры приколов" на "1+1".
Ткач женат на танцовщице Виктории. У супругов есть шестилетняя дочь Елизавета.