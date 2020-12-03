Крищенко рассказал, как в киевских барах и ресторанах реагируют на проверки полиции во время карантина

Некоторые киевские заведения отказываются выполнять требования правоохранителей, связанные с реализацией карантинных ограничений, заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко в интервью "РБК-Украина" заявил, что большинство столичных баров и ресторанов после проверок полиции во время карантина прекращают свою работу.

"В Киеве у нас баров, ресторанов больше 2000… Большинство заведений понимают и закрываются. Значительное количество тех, кто действует по принципу "приедут – не приедут", "увидят – не увидят". Много кто маскируется: наружное освещение гасят, шторы какие-то плотные вешают, людей запускают с другого входа. А когда все же полиция приезжает, то закрываются, а мы составляем на них административные материалы", – сказал Крищенко.

При этом он отметил, что некоторые заведения отказываются выполнять требования полиции.

"А есть такие заведения, которые демонстративно не пускают полицию, пренебрегают всеми этими правилами. Здесь мы уже используем процессуальные меры: у нас есть ст. 325 Уголовного кодекса Украины и она дает возможность проводить неотложные, в том числе следственные и оперативные действия. Это статья о нарушениях санитарно-гигиенических норм, которые могут привести к массовым заболеваниям", – подчеркнул Крищенко.

11 ноября Кабмин ввел по всей стране одинаковые ограничения, характерные для "оранжевой" зоны. В Украине запретили:

перевозку в пассажирском транспорте больше людей, чем сидячих мест;

работу заведений питания в ночное время (с 22.00 до 7.00);

работу хостелов (отели могут работать);

работу ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;

работу спортивных залов (если более одного человека на 20 м² площади);

работу кинотеатров и театров при заполненности более 50% мест в зале;

проведение культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, если в них принимает участие более 20 человек (исключение – некоторые спортивные мероприятия).

Также 11 ноября Кабинет Министров Украины ввел "карантин выходного дня" в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) непродовольственные магазины, развлекательные заведения должны были быть закрыты, заведения общественного питания могли работать только навынос.

2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что "карантин выходного дня" продлевать не будут, по всей Украине будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

По данным издания "ГОРДОН", жесткий локдаун в Украине намерены ввести со 2 января. Источники говорят, что карантин продлится две недели – до 15 января. Такое решение украинским властям представляется "самым рациональным" в нынешней ситуации.