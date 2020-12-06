За сутки в Украине COVID-19 заболело более 11,5 тыс. человек

За последние сутки в Украине подтвердили 11 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в Facebook.
Среди пациентов, получивших положительный результат теста на COVID-19 в последние сутки, 627 детей и 493 медработника.
Госпитализировано за последние сутки 1127 человек, выздоровело 6048 человек, умерло – 167.
Степанов сообщил, что за последние сутки в стране сделали 42 096 тестов на COVID-19, из которых 33 308 – методом ПЦР, 8788 – методом ИФА.
За все время пандемии в Украине заболело 813 306 человек, выздоровел – 418 581, умерло – 13 588, было было проведено 4,78 млн тестирований.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.
Ситуация с распространением заболевания по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.