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Коронавирус попал в США раньше, чем считалось – исследование

Серологическое тестирование донорской плазмы, собранной американским Красным Крестом до официального выявления первого случая COVID-19 в США, показало наличие антител к коронавирусной инфекции у 106 пациентов.

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Коронавирус мог быть занесен в Соединенные Штаты раньше 19 января 2020 года
Коронавирус мог быть занесен в Соединенные Штаты раньше 19 января 2020 года
Фото: EPA

Серологическое тестирование донорской крови, сданной пациентами в США с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года, выявило наличие антител к коронавирусу SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют результаты исследования группы американских ученых, опубликованные в журнале Oxford Academic.

В целом исследователи проверили 7389 образцов крови на антитела к COVID-19. В 106 образцах обнаружили иммуноглобулины G и М, доказывающие, что доноры контактировали с коронавирусом SARS-CoV-2 до того, как первый случай инфицирования в США был официально подтвержден (это произошло 19 января 2020 года).

В исследовании тестировалась плазма доноров из Калифорнии, Коннектикута, Айовы, Массачусетса, Мичигана, Орегона, Род-Айленда, Вашингтона и Висконсина.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 4 декабря в мире коронавирусом заразилось более 65,39 млн человек, более 1,5 млн из них скончались, 42,08 млн выздоровели.

В США общее число заболевших превысило 14,16 млн человек, более 276 тыс. из них умерли, выздоровели более 5,4 млн пациентов.

Теги: США, исследование, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, тестирование
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