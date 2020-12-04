До 115 млн человек рискуют оказаться в крайней нищете из-за пандемии – ООН

Мировая экономика из-за пандемии коронавируса сократилась на 4,4%, заявил глава Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкир.

Из-за пандемии коронавируса до 115 млн человек могут оказаться в крайней нищете. Об этом сказал глава Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкир 3 декабря во время специальной сессии по поводу ответов на вызовы пандемии, его речь опубликована на сайте ООН.

"Пандемия COVID-19 нарушила жизнь всех людей во всем мире. Она бросила вызов нашему миру, в отличие от любого другого кризиса за 75-летнюю историю ООН. COVID-19 – это прежде всего глобальный кризис в области здравоохранения. Но это одновременно экономический кризис, кризис развития, гуманитарный кризис и кризис прав человека. Мы сталкиваемся с глубочайшей глобальной рецессией со времен Великой депрессии и крупнейшим падением доходов с 1870 года. Мировая экономика сократилась на 4,4%. Ожидается, что масштабы крайней бедности в мире вырастут впервые более чем за 20 лет. До 115 млн человек рискуют оказаться в крайней нищете", – сказал он.

Бозкир отметил, что в первую очередь нужно обеспечить всем равный доступ к вакцине от коронавируса, защитить самые уязвимые страны, обеспечить условия стойкого восстановления во всем мире.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на вечер 3 декабря коронавирусом в мире заразилось 69,9 млн человек, более 1,5 млн умерли, почти 41,7 млн выздоровели, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.