ГОРДОН
 
 
МИР

До 115 млн человек рискуют оказаться в крайней нищете из-за пандемии – ООН

Мировая экономика из-за пандемии коронавируса сократилась на 4,4%, заявил глава Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкир.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бозкир: Пандемия COVID-19 нарушила жизнь всех людей во всем мире
Бозкир: Пандемия COVID-19 нарушила жизнь всех людей во всем мире
Фото: EPA

Из-за пандемии коронавируса до 115 млн человек могут оказаться в крайней нищете. Об этом сказал глава Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкир 3 декабря во время специальной сессии по поводу ответов на вызовы пандемии, его речь опубликована на сайте ООН.

"Пандемия COVID-19 нарушила жизнь всех людей во всем мире. Она бросила вызов нашему миру, в отличие от любого другого кризиса за 75-летнюю историю ООН. COVID-19 – это прежде всего глобальный кризис в области здравоохранения. Но это одновременно экономический кризис, кризис развития, гуманитарный кризис и кризис прав человека. Мы сталкиваемся с глубочайшей глобальной рецессией со времен Великой депрессии и крупнейшим падением доходов с 1870 года. Мировая экономика сократилась на 4,4%. Ожидается, что масштабы крайней бедности в мире вырастут впервые более чем за 20 лет. До 115 млн человек рискуют оказаться в крайней нищете", – сказал он.

Бозкир отметил, что в первую очередь нужно обеспечить всем равный доступ к вакцине от коронавируса, защитить самые уязвимые страны, обеспечить условия стойкого восстановления во всем мире.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо состоянию на вечер 3 декабря коронавирусом в мире заразилось 69,9 млн человек, более 1,5 млн умерли, почти 41,7 млн выздоровели, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Теги: ООН, бедность, Генеральная Ассамблея ООН, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Monatik рассказал, из-за чего у них с женой возникают споры
  Monatik рассказал, из-за чего у них с женой возникают споры
"Какая секси!", "Зачем замужняя женщина выставляет такое?" Откровенное фото Джанабаевой вызвало обсуждение в сети
"Какая секси!", "Зачем замужняя женщина выставляет такое?" Откровенное фото Джанабаевой вызвало обсуждение в сети
Журнал People назвал Гомес человеком года
Журнал People назвал Гомес человеком года
Миккельсен рассказал, как отреагировал на предложение заменить Деппа в "Фантастических тварях"
Миккельсен рассказал, как отреагировал на предложение заменить Деппа в "Фантастических тварях"
"Выгляжу ортодоксом". Канделаки показала 20-летнюю дочь
"Выгляжу ортодоксом". Канделаки показала 20-летнюю дочь
В объятиях Касселя. Кунаки показала фото с отдыха в Рио-де-Жанейро
В объятиях Касселя. Кунаки показала фото с отдыха в Рио-де-Жанейро
Зибров показал 23-летнюю дочь
Зибров показал 23-летнюю дочь
  Swimming in the Stars. Спирс в день рождения презентовала неизданную ранее песню. Аудио
  Swimming in the Stars. Спирс в день рождения презентовала неизданную ранее песню. Аудио
  "Люби мене". Кекелия снялась в новом клипе с мужем и сыном. Видео
  "Люби мене". Кекелия снялась в новом клипе с мужем и сыном. Видео
Умер актер из фильма "Безумный Макс"
Умер актер из фильма "Безумный Макс"
Возможна передозировка "Виагрой". 73-летний Алибасов госпитализирован с жалобами на плохое самочувствие
Возможна передозировка "Виагрой". 73-летний Алибасов госпитализирован с жалобами на плохое самочувствие
"Вкус, запахи... Главное, чувство юмора не пропало". Коллеги желают Кошевому выздоровления
"Вкус, запахи... Главное, чувство юмора не пропало". Коллеги желают Кошевому выздоровления
  "Не забувай мене". Победительница "Голосу країни" Муха снялась в новом клипе в образе музы. Видео
  "Не забувай мене". Победительница "Голосу країни" Муха снялась в новом клипе в образе музы. Видео
Котлета по-киевски будет продаваться в сети японских магазинов
Котлета по-киевски будет продаваться в сети японских магазинов
"Полны молока", "Так быстро растут". Фаны беременной Ратаковски обсуждают ее фото в бюстгальтере
"Полны молока", "Так быстро растут". Фаны беременной Ратаковски обсуждают ее фото в бюстгальтере
Лопес рассказала, почему дважды в этом году отменяла свадьбу с Родригесом
Лопес рассказала, почему дважды в этом году отменяла свадьбу с Родригесом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
Звезда "Топ-модели по-украински" трансгендер Беридзе: Есть вероятность умереть на операционном столе
Звезда "Топ-модели по-украински" трансгендер Беридзе: Есть вероятность умереть на операционном столе
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
"Видел, что девушке нужно развитие, а я не могу вкладывать". Украинский ведущий рассказал о романе с Loboda
"Видел, что девушке нужно развитие, а я не могу вкладывать". Украинский ведущий рассказал о романе с Loboda
Слабосоленая форель или семга с водкой и цитрусовыми к праздничному столу. Рецепт от Мозговой
Слабосоленая форель или семга с водкой и цитрусовыми к праздничному столу. Рецепт от Мозговой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS