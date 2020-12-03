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В мире от COVID-19 умерло более 1,5 млн человек

Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 70 млн.

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Лидером по масштабу распространения вируса остаются США
Лидером по масштабу распространения вируса остаются США
Фото: EPA

По состоянию на вечер 3 декабря в мире коронавирусом заразилось 64 918 435 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

От COVID-19 скончалось 1 501 076 человек, выздоровело 41 691 311.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 14 012 378, умерло 274 648 человек, излечилось 5 322 128.

В Индии, которая находится на втором месте, 9 534 964 заболевших, 138 648 умерших и 8 973 373 выздоровевших.

На третьем месте по числу заболевших – Бразилия: в стране 6 436 650 человек инфицированы, 174 515 – умерли, выздоровело 5 759 294 человека.

На четвертом месте – Россия: 2 354 934 заболевших, 41 174 умерших, выздоровевших 1 843 526. На пятом – Франция: 2 310 089 человек инфицированы, 54 230 умерли.

В Великобритании, Испании, Италии, Аргентине, Колумбии, Мексике, Германии, Польше и Иране количество заболевших COVID-19 превысило миллион человек. В Перу – более 960 тыс. человек, Южной Африке и Украине – более 790 тыс.

Украина находится на 17-м месте в мире по распространению заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, Польша, Франция, Великобритания, Колумбия, Испания, Италия, Африка, Перу, Бразилия, Мексика, Аргентина, вирус, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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