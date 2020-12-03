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В ВОЗ заявили о "феноменальных перспективах" вакцин от коронавируса

Вакцины в сочетании с другими мерами общественного здравоохранения позволяют положить конец острой фазе пандемии коронавируса и приблизить восстановление экономики, отметил глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

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Клюге: Вакцина имеет большие перспективы, но ее полный потенциал не будет реализован без серьезной готовности и одобрения со стороны общества
Клюге: Вакцина имеет большие перспективы, но ее полный потенциал не будет реализован без серьезной готовности и одобрения со стороны общества
Фото: EPA

Вакцины против коронавируса будут обладать "феноменальными перспективами". Об этом 3 декабря заявил глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщила пресс-служба бюро.

По словам Клюге, перспективы вакцин могут "поменять правила игры".

"Вакцины в сочетании с другими мерами общественного здравоохранения позволяют положить конец острой фазе пандемии и приблизить восстановление экономики. Но это возможно только в том случае, если мы гарантируем, что никто не останется позади и все страны и сообщества смогут воспользоваться преимуществами доступа к этой спасательной технологии", – сказал Клюге.

Он подчеркнул, что поставки будут ограничены и странам нужно решить, кого вакцинировать в первую очередь.

"Наши рекомендации заключаются в том, что медицинские и социальные работники, люди старше 60 лет, жители и персонал учреждений длительного ухода должны иметь приоритетный доступ к вакцинам против COVID-19 в контексте ограниченного предложения. Мы признаем, что в зависимости от наличия вакцины, эпидемиологии заболевания, а также размера и доли каждой приоритетной группы страны могут принять решение на начальном этапе иммунизации уделять приоритетное внимание более чем одной группе одновременно", – заявил глава бюро.

Клюге отметил, что важно не отказываться от других противоэпидемических мер с появлением вакцины. 

"Вакцина имеет большие перспективы, но ее полный потенциал не будет реализован без серьезной готовности и одобрения со стороны общества. Но давайте также проясним: вакцины сегодня нет, не все получат ее, когда она прибудет, поэтому крайне важно, чтобы мы продолжали практиковать базовые защитные методы поведения (например, ношение масок)", – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Предварительные итоги испытаний вакцины американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. 18 ноября Pfizer объявила о 95% эффективности вакцины. 

Некоторые страны, в частности Турция и Великобритания, готовы начать вакцинацию в декабре 2020 года.

Теги: ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, Ханс Клюге
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