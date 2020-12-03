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Израиль закупит 1,5 млн доз российской вакцины от COVID-19. Минздрав страны пока не дал разрешения на ее использование

Посол Израиля в России Александр Бен-Цви заявил, что у Израиля есть договоренности с клиникой в Московская области о поставке российской вакцины "Спутник V".

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О регистрации вакцины "Спутник V" Путин заявил 11 августа
О регистрации вакцины "Спутник V" Путин заявил 11 августа
Фото: EPA

Израиль планирует купить у России 1,5 млн доз вакцины "Спутник V". Об этом 2 декабря сообщил посол Израиля в России Александр Бен-Цви в эфире радио "Эхо Москвы".

По его словам, на правительственном уровне договоренностей о поставке вакцины пока нет. На уровне нашей самой большой больницы "Хадасса", у которой есть филиал в Сколково (Московская область), есть определенная договоренность на поставку 1,5 млн доз в Израиль, отметил дипломат.

Он уточнил, что сейчас вакцина проходит проверку израильского минздрава и в случае успешного прохождения проверки будет закуплена.

По информации "Радио Свобода", минздрав Израиля не дал разрешения на использование вакцины и теперь ее партию могут выкупить арабские страны для распространения в Палестинской автономии.

О регистрации "первой в мире вакцины" от коронавирусной инфекции – "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") – президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению.

Путин сказал, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Российская вакцина считается недоработанной, считают в США.

В сентябре в минздраве РФ заявляли, что побочные эффекты проявились "примерно у 14%" волонтеров, привитых "Спутник V" в ходе исследований. В октябре директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о побочных эффектах у 15% участников испытаний. Он рассказал, что "некоторые" добровольцы, участвовавшие в испытаниях, заболели COVID-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 12 ноября, в мире 48 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 164 компании.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, Всемирная организация здравоохранения, дипломаты, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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