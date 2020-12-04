Иммунитет от COVID-19 сохраняется как минимум три месяца после вакцинации препаратом Moderna – исследование

Ученые американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний после наблюдения за группой из 34 человек разного возраста, которые получали прививки от коронавирусной инфекции mRNA-1273 американской компании Moderna, пришли к выводу, что количество антител, выработанных после иммунизации, у всех участников исследования в течение трех месяцев "незначительно сократилось, но осталось высоким".

Moderna заявила о 100% эффективности своей вакцины от тяжелых форм COVID-19 Фото: ЕРА

Вакцинация от коронавирусной инфекции прививкой mRNA-1273, которую разработала американская компания Moderna, дает иммунитет от заболевания как минимум на три месяца.

К такому выводу пришли ученые американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) после наблюдения за группой из 34 человек разного возраста, получавших mRNA-1273. Результаты исследования опубликовали в старейшем медицинском научном журнале The New England Journal of Medicine 3 декабря.

Иммунизация mRNA-1273 проходит в два этапа: вторую – бустерную – дозу вводят на 28-й день после первой.

Наблюдения ученых за иммунной реакцией показали, что антитела продолжали обнаруживать у волонтеров на 119-й день после получения первой прививки. Их количество "со временем, как и ожидалось, незначительно сокращается, но остается высоким у всех участников испытаний в течение трех месяцев после введения бустерной дозы вакцины", сказано в исследовании.

"Это говорит о том, что вакцина может обеспечить стойкий гуморальный иммунитет против вируса", – подчеркнула пресс-служба NIAID в Twitter.

Participants had sustained, elevated levels of #antibodies against the virus which causes #COVID19, despite some decline in antibody titers over time. This suggests that the vaccine could provide durable humoral immunity against the virus. — NIAID News (@NIAIDNews) December 3, 2020

Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Компания уже подала заявки в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Европейское агентство лекарственных средств на одобрение вакцины.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании.