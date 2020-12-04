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Иммунитет от COVID-19 сохраняется как минимум три месяца после вакцинации препаратом Moderna – исследование

Ученые американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний после наблюдения за группой из 34 человек разного возраста, которые получали прививки от коронавирусной инфекции mRNA-1273 американской компании Moderna, пришли к выводу, что количество антител, выработанных после иммунизации, у всех участников исследования в течение трех месяцев "незначительно сократилось, но осталось высоким".

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Moderna заявила о 100% эффективности своей вакцины от тяжелых форм COVID-19
Moderna заявила о 100% эффективности своей вакцины от тяжелых форм COVID-19
Фото: ЕРА

Вакцинация от коронавирусной инфекции прививкой mRNA-1273, которую разработала американская компания Moderna, дает иммунитет от заболевания как минимум на три месяца. 

К такому выводу пришли ученые американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) после наблюдения за группой из 34 человек разного возраста, получавших mRNA-1273. Результаты исследования опубликовали в старейшем медицинском научном журнале The New England Journal of Medicine 3 декабря. 

Иммунизация mRNA-1273 проходит в два этапа: вторую – бустерную – дозу вводят на 28-й день после первой. 

Наблюдения ученых за иммунной реакцией показали, что антитела продолжали обнаруживать у волонтеров на 119-й день после получения первой прививки. Их количество "со временем, как и ожидалось, незначительно сокращается, но остается высоким у всех участников испытаний в течение трех месяцев после введения бустерной дозы вакцины", сказано в исследовании. 

"Это говорит о том, что вакцина может обеспечить стойкий гуморальный иммунитет против вируса", – подчеркнула пресс-служба NIAID в Twitter.

Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Компания уже подала заявки в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Европейское агентство лекарственных средств на одобрение вакцины.  

По информации Всемирной организации здравоохранения на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании.

Теги: вакцинация, исследование, волонтеры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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