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Буш, Клинтон и Обама готовы публично сделать прививку от коронавируса

Трое бывших президентов США – Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон – заявили, что готовы принять участие в вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 публично, чтобы повысить уровень доверия американского общества к безопасности вакцины.

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Буш, Клинтон и Обама планируют сделать прививки в присутствии СМИ
Буш, Клинтон и Обама планируют сделать прививки в присутствии СМИ
Фото: ЕРА

Трое бывших президентов США – Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон – готовы публично, на камеры сделать прививку от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом их представители рассказали CNN

Чтобы повысить уровень общественного доверия к безопасности вакцины, они готовы получить прививку сразу после того, как управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрит ее применение, сообщил телеканал. 

Три экс-президента надеются, что такая информационная кампания станет "мощным сигналом" для американцев. 

CNN обратился к еще одному ныне живущему экс-президенту США Джимми Картеру с вопросом, готов ли он пройти вакцинацию публично. 96-летний Картер пока не ответил журналистам. 

О готовности испытать вакцину до заболевания коронавирусной инфекцией говорил и действующий президент США Дональд Трамп. 

По информации Всемирной организации здравоохранения на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании.

В США разрабатывают несколько вакцин. Американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая BioNTech уже подали в FDA заявку на использование своей вакцины BNT162b2 в экстренных случаях. Пока американское агентство не одобрило ее, но Великобритания уже готовится к вакцинации этим препаратом. Предварительные итоги испытаний показали более 90% эффективности BNT162b2 в третьей фазе клинических испытаний. 18 ноября Pfizer объявила о 95% эффективности вакцины. 

Конкурент BNT162b2 – вакцина mRNA-1273 американской биотехнологической компании Moderna показала 100% эффективности против тяжелой формы COVID-19. Пока компания не подавала заявку на одобрение FDA. Ожидается, что это произойдет в декабре. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: США, Барак Обама, Билл Клинтон, Джордж Буш, вакцинация, Дональд Трамп, Джимми Картер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки
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