ВОЗ рассматривает возможность создания электронных сертификатов вакцинации от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения рассматривает возможность создания электронного сертификата вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 3 декабря на брифинге сказал глава отдела по иммунизации при европейском бюро ВОЗ Сиддхартха Датта, трансляция велась в Twitter бюро.
"Мы очень внимательно изучаем использование технологий в реагировании на COVID-19, одна из них – это то, как мы можем работать со странами-членами над электронным сертификатом вакцинации... Мы очень тесно работаем с Европейской комиссией и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, чтобы понять и узнать, какие новые технологии и инновации уже есть в некоторых странах европейского региона", – сказал Датта.
Он отметил, что для внедрения таких технологий нужно учесть законодательство каждой страны и обеспечить прозрачность ведения такого сертификата.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По информации Всемирной организации здравоохранения на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Предварительные итоги испытаний вакцины американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. 18 ноября Pfizer объявила о 95% эффективности вакцины.
Некоторые страны, в частности Турция и Великобритания, готовы начать вакцинацию в декабре 2020 года.