ВОЗ рассматривает возможность создания электронных сертификатов вакцинации от COVID-19

Для внедрения электронных сертификатов вакцинации от COVID-19 нужно будет учитывать законодательство каждой страны, отметил глава отдела по иммунизации при европейском бюро Всемирной организации здравоохранения Сиддхартха Датта.

Всемирная организация здравоохранения рассматривает возможность создания электронного сертификата вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 3 декабря на брифинге сказал глава отдела по иммунизации при европейском бюро ВОЗ Сиддхартха Датта, трансляция велась в Twitter бюро.

"Мы очень внимательно изучаем использование технологий в реагировании на COVID-19, одна из них – это то, как мы можем работать со странами-членами над электронным сертификатом вакцинации... Мы очень тесно работаем с Европейской комиссией и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, чтобы понять и узнать, какие новые технологии и инновации уже есть в некоторых странах европейского региона", – сказал Датта.

Он отметил, что для внедрения таких технологий нужно учесть законодательство каждой страны и обеспечить прозрачность ведения такого сертификата.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Предварительные итоги испытаний вакцины американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. 18 ноября Pfizer объявила о 95% эффективности вакцины.

Некоторые страны, в частности Турция и Великобритания, готовы начать вакцинацию в декабре 2020 года.