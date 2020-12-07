Украина дополнительно закупит 1,2 млн тестов на COVID-19 – Минздрав

Министерство здравоохранения Украины и ЮНИСЕФ Украина подписали соглашение о закупке дополнительных ПЦР-тестов для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.

За последние сутки в Украине сделали 33 502 теста на COVID-19 Фото: EPA

Украина закупит 1,2 млн ПЦР-тестов для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

"Вместе с аналогичным количеством (1,2 млн) наборов для автоматической экстракции вирусной РНК, закупаемых в рамках соглашения с World Health Organization Ukraine, мы улучшаем возможности тестирования больных с подозрением на COVID-19 в лабораторных центрах всех регионов Украины", – сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.

Соответствующее соглашение между Минздравом и ЮНИСЕФ Украина подписано в рамках проекта с World Bank Ukraine "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

На 7 декабря в Украине зарегистрировано 821 947 случаев коронавирусной инфекции, из них 8641 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 733 пациента с COVID-19, выздоровело 423 704 человека.