По результатам массового тестирования может оказаться, что вся героическая борьба с эпидемией в Украине была полной профанацией

Австрия начинает массовое тестирование на коронавирус по примеру Словакии. В первые выходные декабря процесс стартует в некоторых федеральных землях.

Польское правительство разрабатывает план массового тестирования населения.

И только украинские чиновники говорят, что массовое тестирование – это все неправильно, тесты – говно, да и просто не получится организовать, а в этой вашей Словакии ничего не понимают в борьбе с эпидемией.

Ну, теперь еще ничего не понимают в Австрии и Польше.

Ясное дело, что тесты по €4–5, как их закупили словаки, это невкусно. Надо так, чтобы минимум 900 грн были, тогда приятно. Понятно, что по результатам массового тестирования может оказаться, что вся якобы героическая борьба с эпидемией в украинском исполнении была полной профанацией, как и все утренние "ураганные антирекорды" в статистике.

Но смотритесь вы, господа, интересно на этом фоне.

Источник: Serhii Shcherbyna / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора