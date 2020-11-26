По результатам массового тестирования может оказаться, что вся героическая борьба с эпидемией в Украине была полной профанацией

Украинский журналист, главный редактор "РБК-Украина".
Австрия начинает массовое тестирование на коронавирус по примеру Словакии. В первые выходные декабря процесс стартует в некоторых федеральных землях.
Польское правительство разрабатывает план массового тестирования населения.
И только украинские чиновники говорят, что массовое тестирование – это все неправильно, тесты – говно, да и просто не получится организовать, а в этой вашей Словакии ничего не понимают в борьбе с эпидемией.
Ну, теперь еще ничего не понимают в Австрии и Польше.
Ясное дело, что тесты по €4–5, как их закупили словаки, это невкусно. Надо так, чтобы минимум 900 грн были, тогда приятно. Понятно, что по результатам массового тестирования может оказаться, что вся якобы героическая борьба с эпидемией в украинском исполнении была полной профанацией, как и все утренние "ураганные антирекорды" в статистике.
Но смотритесь вы, господа, интересно на этом фоне.
Источник: Serhii Shcherbyna / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора