В украинском Минздраве объяснили, почему решили не вводить локдаун перед Новым годом

Вариант введения в Украине локдауна перед 25 декабря отбросили, так как есть дополнительные механизмы, благодаря которым возможно уменьшить скопления людей и не допустить массовых гуляний. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин в интервью LIGA.net.
"Если математически следить за ростом заболеваемости, наша медицинская система спокойно проходит новогодние праздники, где-то до 7–10 января, и коллапса не ожидается. Поэтому первым предложением было ввести [локдаун] перед 25 декабря и закончить серединой января. Такой вариант отвергли, потому что сейчас есть дополнительные механизмы, благодаря которым возможно уменьшить скопление людей и не допустить массовых гуляний", – отметил он.
По словам Кузина, вероятнее всего, в этом году в Украине будут действовать ограничения оранжевой зоны, и после Нового года уже начнутся более жесткие карантинные меры.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
На 7 декабря в Украине зарегистрировано 821 947 случаев коронавирусной инфекции, из них 8641 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 733 пациента с COVID-19, выздоровело 423 704 человека.
25 ноября стало известно, что Кабмин и Офис президента рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня".
Шмыгаль заявлял, что в декабре нет необходимости усиливать карантинные ограничения. Вернуться к вопросу о локдауне, по его словам, могут в начале января.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что локдаун в Украине в любом случае введут, но с датой пока не определились.