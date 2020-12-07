ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Пик заболеваемости COVID-19 в Украине придется на середину января – Центр общественного здоровья

Естественный спад заболеваемости на COVID-19 в Украине и в мире ожидается не раньше февраля 2021 года, отметил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине зарегистрировано 821 947 случаев коронавирусной инфекции
В Украине зарегистрировано 821 947 случаев коронавирусной инфекции
Фото: depositphotos.com

В середине января в Украине начнется пиковый период заболеваемости на COVID-19. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин в интервью LIGA.net.

"Расчеты показывают, что пиковые периоды заболеваемости [COVID-19] придутся на середину января и продлятся примерно до середины февраля. По разным математическими моделями, международными в том числе, естественный спад заболеваемости коронавирусной болезни ожидается не раньше февраля 2021 года", – отметил он.

Из-за этого, по словам Кузина, введение локдауна в Украине неизбежно. Что касается введения жестких ограничений, то в Минздраве  пришли к тому, что перед внедрением локдауна нужно учитывать два фактора: ограничения должны быть введены до того, как произойдет коллапс и перед тем, как ожидаются празднования или другие массовые скопления.

"То есть локдаун должен быть до больших празднеств и до естественного спада инфекции, чтобы мы избежали катастрофических последствий", – добавил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

На 7 декабря в Украине зарегистрировано 821 947 случаев коронавирусной инфекции, из них 8641 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 733 пациента с COVID-19, выздоровело 423 704 человека.

25 ноября стало известно, что Кабмин и Офис президента рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня".

Шмыгаль заявлял, что в декабре нет необходимости усиливать карантинные ограничения. Вернуться к вопросу о локдауне, по его словам, могут в начале января.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что локдаун в Украине в любом случае введут, но с датой пока не определились.

Теги: Украина, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Игорь Кузин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лопес в халате с пучком на голове поделилась семейным снимком
Лопес в халате с пучком на голове поделилась семейным снимком
  "Корни хорошие – папочке спасибо". 75-летний Петросян рассказал, как чувствует себя в роли отца девятимесячного сына
  "Корни хорошие – папочке спасибо". 75-летний Петросян рассказал, как чувствует себя в роли отца девятимесячного сына
"Бодрость на всю неделю". Подкопаева рассказала, с чего начинается ее понедельник
"Бодрость на всю неделю". Подкопаева рассказала, с чего начинается ее понедельник
Жена Осборна показала мужа на предрождественском снимке
Жена Осборна показала мужа на предрождественском снимке
Умер звезда сериала "Лаверна и Ширли" Лэндер
Умер звезда сериала "Лаверна и Ширли" Лэндер
Автор хита Blowin' In The Wind – 79-летний Дилан продал права на все свои песни
Автор хита Blowin' In The Wind – 79-летний Дилан продал права на все свои песни
Самое необычное занятие. 18-летний сын Королевой и Тарзана показал новое спортивное увлечение. Видео
Самое необычное занятие. 18-летний сын Королевой и Тарзана показал новое спортивное увлечение. Видео
Герцогиня Кембриджская в дизайнерском пальто пританцовывала на лондонском вокзале. Видео
Герцогиня Кембриджская в дизайнерском пальто пританцовывала на лондонском вокзале. Видео
"Сиськи супер", "Удобно с ними жить?". Блогер Покрещук, увеличившая скулы, показала грудь
"Сиськи супер", "Удобно с ними жить?". Блогер Покрещук, увеличившая скулы, показала грудь
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
51-летний Мэттью Перри обнародовал в сети фото 29-летней невесты
51-летний Мэттью Перри обнародовал в сети фото 29-летней невесты
"Позволяла себе больше остальных". Кухар прокомментировала резкие высказывания в свой адрес со стороны Фреймут на "Танцах со звездами"
"Позволяла себе больше остальных". Кухар прокомментировала резкие высказывания в свой адрес со стороны Фреймут на "Танцах со звездами"
Подольская без макияжа и с оголенной талией станцевала со старшим сыном
Подольская без макияжа и с оголенной талией станцевала со старшим сыном
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
Режиссер Лавренчук: Телефонный разговор Образцовой с минкультом РФ был при мне. Поэтому я могу сделать выводы, как ее записали в ряды поддержавших аннексию. А Светличная – полная дура
Режиссер Лавренчук: Телефонный разговор Образцовой с минкультом РФ был при мне. Поэтому я могу сделать выводы, как ее записали в ряды поддержавших аннексию. А Светличная – полная дура G
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
Осадчая в красном пальто позировала на капоте черного авто
Осадчая в красном пальто позировала на капоте черного авто
"Ой, какой мужчина", "Ну вы стильный". В сети обсуждают образ 75-летнего Петросяна в длинном пальто и шапке-таблетке
"Ой, какой мужчина", "Ну вы стильный". В сети обсуждают образ 75-летнего Петросяна в длинном пальто и шапке-таблетке
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
Режиссер Лавренчук: Когда ты находишься в логове врага, как Шарапов у Горбатого, тебе говорят: "Хохлы нас убивают". А ты должен молчать или объяснять что-то этим людям. Я понял, что предаю что-то
Режиссер Лавренчук: Когда ты находишься в логове врага, как Шарапов у Горбатого, тебе говорят: "Хохлы нас убивают". А ты должен молчать или объяснять что-то этим людям. Я понял, что предаю что-то G
Виктория ВОРОНИНА
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
"Позволяла себе больше остальных". Кухар прокомментировала резкие высказывания в свой адрес со стороны Фреймут на "Танцах со звездами"
"Позволяла себе больше остальных". Кухар прокомментировала резкие высказывания в свой адрес со стороны Фреймут на "Танцах со звездами"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS