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Шмыгаль рассказал, когда могут поднять вопрос о локдауне в Украине

Украинская медицинская система выдержит нагрузку в декабре, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, вопрос о жестком карантине могут поднять в начале января.

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Минздрав Украины не будет рекомендовать жесткий локдаун в декабре
Минздрав Украины не будет рекомендовать жесткий локдаун в декабре
Фото: ЕРА

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в декабре нет необходимости усиливать карантинные ограничения. Это могут обсудить в начале января, заявил он 4 декабря во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Медицинская система, по его словам, выдерживает в декабре нагрузку, хотя она и очень высокая, сказал он.

"Мы можем допустить, что на протяжении декабря месяца в усилении карантинных мер необходимости не будет. Далее мы будем говорить о январе", – сообщил глава правительства.

Введение жестких мер премьер допустил при ухудшении эпидемической ситуации.

"Мы можем поднять этот вопрос в начале января", – сказал он.

Кабмин планирует представить конкретику по ужесточению карантина в Украине на заседании в среду, 9 декабря, уточнил Шмыгаль.

Минздрав не будет рекомендовать вводить жесткий локдаун до конца декабряОднако ведомство порекомендует правительству ввести "плановый жесткий локдаун" с начала января на три недели.

О том, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна, стало известно 25 ноября. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня".

По информации источника "Интерфакс-Украина", в Кабинете Министров Украины рассматриваются четыре варианта введения жесткого карантина. Одним из возможных вариантов называется введение локдауна с 24 декабря по 15 января. Источник отметил, что вопрос работы транспорта во время локдауна также обсуждается, в том числе с местными властями.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине в любом случае введут, но с датой пока не определились.

Власти некоторых городов Украины уже выступили против локдауна. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что жесткие ограничения, введенные из-за коронавируса, могут сильно ударить по экономике города. Такое же мнение высказал и глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Локдаун, по его словам, "добьет малый и средний бизнес".

По состоянию на 4 декабря в Украине зафиксирован 787 891 случай коронавирусной инфекции, из них 15 131 случай – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 195 пациентов с COVID-19, выздоровело 397 809 человек.

Теги: Кабинет Министров, медицина, эпидемия, карантин, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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