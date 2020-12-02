Милованов: Даже если бы мы не вводили локдаун, падение экономики Украины было бы неизбежным

Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что выступает за введение в стране долгосрочного, трех-четырехнедельного непрерывного локдауна.

Даже если бы в Украине весной не вводили жесткий карантин, падение экономики страны было бы неизбежным. Об этом в интервью изданию LB.ua сказал экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов.

"Я выступаю за введение долгосрочного, трех-четырехнедельного непрерывного ограничения, но не для всей экономики, а там, где вероятность распространения вируса наиболее высока. Я не за то, чтобы локдаунить всю экономику время от времени. Или вводить краткосрочные запреты. Нужно прекратить распространение, улучшить эпидемическую ситуацию и потом перейти к адаптивному ограничению. Когда я говорю про жесткий локдаун, я говорю про непрерывность", – подчеркнул Милованов.

По его словам, из-за карантина экономика Украины сократилась на 1%.

"Если вводить модель "локдауна выходного дня", эффект выходит в виде 0,14% ВВП. Если вводить полный и жесткий локдаун, как прошлой весной, что я не поддерживаю, это будет 0,3% ВВП. Что в три раза меньше, чем этой весной, потому что многие бизнесы подстроились под новые обстоятельства. [Обвал экономики на 4–5% во время весеннего локдауна] – это общий эффект. Есть кризис, внешние и внутренние факторы. На действие локдауна приходится где-то 1%. Мы бы все равно упали. Даже если бы не вводили локдаун, падение экономики было бы неизбежным. Модель показывает, что мы упали бы не на 6%, а на 5%", – отметил Милованов.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запрещали массовые мероприятия, закрывали торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничивали работу транспорта.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина, а 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

11 ноября Кабмин ввел по всей стране одинаковые ограничения, характерные для "оранжевой" зоны. В Украине запретили:

перевозку в пассажирском транспорте больше людей, чем сидячих мест;

работу заведений питания в ночное время (с 22.00 до 7.00);

работу хостелов (отели могут работать);

работу ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;

работу спортивных залов (если более одного человека на 20 м² площади);

работу кинотеатров и театров при заполненности более 50% мест в зале;

проведение культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, если в них принимает участие более 20 человек (исключение – некоторые спортивные мероприятия).

Также 11 ноября Кабинет Министров Украины ввел "карантин выходного дня" в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) непродовольственные магазины, развлекательные заведения должны были быть закрыты, заведения общественного питания могли работать только навынос.

2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что "карантин выходного дня" продлевать не будут, по всей Украине будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.