Минздрав Украины будет рекомендовать правительству ввести плановый жесткий локдаун – Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что плановый жесткий карантин из-за COVID-19 в стране следует ввести на три недели, начиная с первых чисел января 2021 года.

Министерство здравоохранения Украины выступает за введение планового жесткого карантина из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом 4 декабря на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Опираясь на медицинские и противоэпидемические показатели, мы предлагаем и будем предлагать правительству Украины, скажем так, плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января. Считаем, что длительность такого карантина, чтобы достичь максимального эффекта, должна быть три недели", – сказал он.

Министр объяснил, что это поможет "подготовить к сезонному прыжку заболеваемости гриппом и максимально разгрузить медицинскую систему".

"Все врачи понимают, что с конца января и на протяжении февраля мы ожидаем пик заболеваемости гриппом. Это сезонный пик, который происходит из года в год. Это также приведет к серьезной нагрузке на нашу медицинскую систему", – отметил Степанов.

По его словам, Минздрав не будет рекомендовать вводить жесткий локдаун до конца декабря.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня".

По информации источника "Интерфакс-Украина", в Кабинете Министров Украины рассматриваются четыре варианта введения жесткого карантина. Одним из возможных вариантов называется введение локдауна с 24 декабря по 15 января. Источник отметил, что вопрос работы транспорта во время локдауна также обсуждается, в том числе с местными властями.

Секретарь Совета нацбезопаности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине в любом случае введут, но с датой пока не определились.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, во время консультаций по введению жесткого карантина вопрос остановки транспорта не поднимали. Позже он заявлял, что возможны ограничения в работе транспорта, в частности – относительно количества мест в салоне. Степанов также заявлял, что транспорт в случае введения локдауна останавливать не будут.

Власти некоторых городов Украины уже выступили против локдауна. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что жесткие ограничения, введенные из-за коронавируса, могут сильно ударить по экономике города. Такое же мнение высказал и глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Локдаун, по его словам, "добьет малый и средний бизнес".