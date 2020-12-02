Гордон: Если центральные власти введут локдаун и его откажутся выполнять регионы, это может привести к перезагрузке всей власти, включая президента

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон убежден, что руководство Украины не просчитало возможные последствия введения жесткого карантина, в конечном итоге это решение может привести к полной перезагрузке власти.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что решение центральных властей о введении полного локдауна откажутся выполнять местные власти, а это грозит серьезными политическими последствиями для руководства государства. Такое мнение он высказал 1 декабря в эфире телеканала "Украина 24".

"Ничего глупее, чем локдаун, придумать невозможно. Это такой удар будет по малому, среднему бизнесу, по людям, которые и так еле выживают, по бюджету, наконец, по бюджету городов. Они снова недоберут огромные деньги, и все это в результате отразится на нас. Я думаю, что коронавирус, помимо того, что принес столько бед здоровью украинцев, еще и обнажил совершеннейшую глупость нашей власти, потому что иначе, чем глупостью (если не тупостью), введение то локдауна, то "карантина выходного дня" я назвать не могу", – сказал Гордон.

Он отметил, что любая власть, которая планирует какие-то нововведения, должна просчитывать их последствия.

"Чем отличаются шахматисты, особенно гроссмейстеры, от обычных людей? Шахматисты просчитывают ходы наперед, а выдающиеся шахматисты просчитывают на много ходов вперед. Прежде чем входить в коронавирусную историю, наши руководители должны были просчитать все возможные ходы. Для этого надо было собрать специалистов, тщательно изучить международный опыт, не тратить ковидный фонд на дороги. Для этого много чего надо было [сделать]", – убежден журналист.

Он считает провальными действия украинских властей в летний сезон, когда ситуация с распространением коронавируса в Украине была более стабильной.

"Что мы имеем на сейчас? Кучу некомпетентных действий. Летом надо было, конечно же, вводить штрафы за неношение масок, чтобы погасить распространение пандемии, мощно проводить тестирование, закупать аппараты ИВЛ из фонда, готовить места в больницах. А не сейчас кричать, что скоро не хватит мест. Чего же вы летом не готовили? У вас куча денег была. То есть это просто глупость на глупости и глупость погоняет", – отметил Гордон.

Он сказал, что во время первого локдауна, весной, у украинцев еще были сбережения, но сейчас из-за кризисного года ситуация изменилась.

"По экономике локдаун ударит очень сильно. По малому и среднему бизнесу – катастрофически. Но вы учтите: люди, когда вошли в первый виток пандемии, еще имели какие-то деньги на руках, сбережения. Сейчас огромное количество людей мне говорят: "Мы голые и босые. У нас нет ничего. Если сейчас опять все закроют, нам нечего будет есть". Неужели это нельзя учитывать? Если введут локдаун, торговые центры и кинотеатры закроют, а транспорт не закроют. То есть люди будут гулять и ездить в транспорте. Так бы они были в кинотеатре, где можно рассадить людей так, чтобы они не заражали [друг друга], а сейчас они будут дышать друг на друга в метро. Многие до сих пор не хотят носить маски, их не особо штрафуют за это. Глупость? Глупость!" – отметил журналист.

Он напомнил, что мэр Львова Андрей Садовый и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив уже выступили против введения локдауна.

"Это мина замедленного действия. Центр говорит: "Вводим локдаун", а регионы отвечают: "Мы не подчиняемся". Политическая цена неподчинения, знаете, какая? Очень большая. Заявления Садового и Марцинкива – только начало. За ними это заявят все [остальные] регионы. Они скажут: "Мы подчиняться не будем и локдаун вводить не будем". Знаете почему? [Мэр Киева Виталий] Кличко сказал, что вследствие первого локдауна бюджет Киева недосчитался 5 млрд грн. Введут опять. И что? Еще больше недосчитаются. Так это Киев. А что говорить [к примеру] о Черкассах или Чернигове? Регионы откажутся это выполнять – я это знаю и вы знаете. Что скажет центр новоизбранным мэрам? У центра есть яйца, чтобы требовать? Нет. Центр будет молча наблюдать. Следующий ход предвижу (это должны были [президенту] Владимиру Александровичу [Зеленскому] его советники рассказать, но там советовать практически некому). [Мэры] посмотрят: "Ага, проскочило? Проскочило. Что нам Зеленский сделал? Ничего не сделал. А чего? Потому что не может. Так мы хозяева жизни!" Дальше регионы вообще не будут ничего выполнять, потому что пройдет в этот раз (а оно пройдет)", – прогнозирует журналист.

Он считает, что, если власти заинтересованы в своем сохранении, они должны это учитывать.

"Мне кажется, что, если центральные власти введут локдаун и его откажутся выполнять регионы, через очень небольшое количество времени это может привести к перезагрузке всей власти, включая президента. Я сказал жестко, но я отвечаю за то, что говорю, – сказал Гордон и обратился к властям. – Прежде чем вводить локдаун, подумайте 100 раз. Потому что вы можете введением локдауна подписать себе приговор. Локдауном вы можете прекратить свое существование как чиновники, как руководители страны. Это очень серьезная история. Не думайте, что локдаун ввели, потом сняли. Нет. Это политически, экономически важнейшая вещь. И надо просчитать все плюсы и минусы".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 2 декабря, по официальным данным, коронавирус в Украине выявили у 758 264 человек, из них 369 054 выздоровели, а 12 717 умерли.

Жесткий карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта (в стране запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро). С 11 мая в стране начали смягчать ограничения.

20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 11 ноября Кабмин отменил адаптивный карантин и ввел по всей стране одинаковые ограничения, характерные для "оранжевой" зоны (они предусматривают некоторые ограничения относительно перевозки пассажиров в общественном транспорте, работы спортивных залов, кинотеатров и театров, запрещают работу хостелов и ночных клубов, а также проведение культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, если в них принимает участие более 20 человек).

В течение трех выходных – 14–15, 21–22 и 28–29 ноября – в Украине действовал так называемый карантин выходного дня. В этот период была разрешена работа только продуктовых магазинов, аптек, транспорта, АЗС, большинство магазинов, ТРЦ были закрыты. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания работали только навынос. В Минздраве предполагали, что "карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", но в итоге признали, что он не достиг желаемого эффекта.

Сейчас власти обсуждают возможность введения нового жесткого локдауна. Источники СМИ сообщают, что рассматриваются разные сценарии: объявление карантина в конце декабря или же после новогодних праздников. Окончательное решение пока не принято, заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.