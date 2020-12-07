Украина должна быть готова к вакцинации от COVID-19 – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что государство должно заранее определиться, кого первым вакцинировать от коронавирусной инфекции.

Украина должна подготовиться к массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом 7 декабря на селекторном совещании по поводу эпидемической ситуации заявил президент Владимир Зеленский, информирует сайт главы государства.

"Мы должны быть готовыми с алгоритмами действий при вакцинации. Государство должно определиться, кто будет вакцинироваться первым, сколько пациентов смогут принять больницы за месяц, а главное – помочь медучреждениям с вакцинацией. Ведь такую массовую вакцинацию в мире будут делать впервые", – сказал он.

Офис президента подчеркнул, что Зеленский "держит на контроле подготовку к закупке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и [подготовку к] массовой вакцинации украинцев".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации ВОЗ на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины BNT162b2 американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали 95% эффективности вакцины.

18 ноября главный санврач Украины Виктор Ляшко заявлял, что в рамках механизма COVAX Украина получит бесплатно вакцину для 4 млн человек. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что от коронавируса в Украине бесплатно могут вакцинировать около 20 млн человек, которые находятся в группе риска.

Некоторые страны, в частности Турция, Великобритания и США, готовы начать вакцинацию от коронавируса в декабре 2020 года.

На 7 декабря в Украине зарегистрировано 821 947 случаев коронавирусной инфекции, из них 8641 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 733 пациента с COVID-19, выздоровело 423 704 человека.