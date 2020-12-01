В госбюджете-2021 на вакцинацию от COVID-19 заложили в пять раз меньше средств, чем нужно – Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подчеркнул, что вакцинировать необходимо, в первую очередь, группы риска: медработников, педагогов, полицию, людей старше 65 лет, людей с сопутствующими заболеваниями.

Степанов: Мы рассчитали, кого именно мы должны вакцинировать, исходя из мировых цен на вакцину Фото: Максим Степанов / Facebook

При необходимых 15,1 млрд грн на вакцинацию украинцев от COVID-19 в госбюджете заложили только 2,6 млрд грн. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 1 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В этих 296 млрд грн (сумма, которую в госбюджет на медицину хотели заложить в Минздраве. – "ГОРДОН") учтена сумма на вакцинацию от COVID-19. То, что мы подали, – это 15,1 млрд грн. Мы рассчитали, кого именно мы должны вакцинировать, исходя из мировых цен на вакцину", – отметил министр.

Степанов подчеркнул, что вакцинировать необходимо группы риска: медработников, педагогов, полицию, людей старше 65 лет, людей с сопутствующими заболеваниями.

"Мы заложили 15,1 млрд грн, сейчас в бюджете стоит 2,6 млрд грн. Мы не можем с этим мириться, я не могу с этим мириться, я буду бороться и очень рассчитываю на наших нардепов при принятии бюджета", – добавил он.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября, в нем на медицину было заложено 156,1 млрд грн. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении.

Степанов на онлайн-брифинге 30 ноября заявил, что Кабинет Министров отказался вносить в проект госбюджета на 2021 год повышение заработной платы для медицинских работников.

В Нацслужбе здоровья также подчеркнули, что выделенных средств не хватит и на лечение пациентов с COVID-19. На это в бюджете предусмотрено 14,5 млрд грн, из-за чего уже во втором квартале придется в 10 раз уменьшить расходы на лечение.