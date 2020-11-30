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Бюджета на 2021 год не хватит для вакцинации и лечения пациентов с COVID-19 – НСЗУ

В госбюджете Украины на 2021 год на лечение пациентов с COVID-19 предусмотрено лишь 14,5 млрд грн. Из-за этого уже во втором квартале придется в десять раз уменьшить расходы на лечение таких пациентов, сообщили в Национальной службе здоровье Украины.

В Украине зарегистрировано 732 625 случаев коронавирусной инфекции
В Украине зарегистрировано 732 625 случаев коронавирусной инфекции
Фото: depositphotos.com

В госбюджете на 2021 год на программу медицинских гарантий намерены выделить 123 млрд грн – этих средств не хватит для лечения и вакцинации от COVID-19, а также на доплаты медикам. Об этом заявили в Национальной службе здоровье Украины в Facebook.

"В предложенном бюджете на 123 млрд на лечение пациентов с COVID-19 на весь год предусмотрено лишь 14,5 млрд грн. Учитывая динамику заболеваемости и рост нагружености на систему, уже во втором квартале нам придется в десять раз уменьшить расходы на лечение пациентов с COVID-19. И отказаться от доплат врачам за работу с такими пациентами", – отметили в ведомстве.

В НСЗУ также отметили, что для того, чтобы преодолеть пандемию, нужно закладывать средства не только на лечение, но и на предотвращение инфицирования, а самый надежный способ – это вакцинация.

"В бюджете объемом 123 млрд грн в программе медицинских гарантий 2021 недостаточно средств для повышения финансирования первичного звена медицинской помощи и вакцинацию от COVID-19. Это вопрос национальной безопасности. Правительства США, Германии еще на многих стран уже готовятся к масштабному проекту вакцинации. И со стороны Украины будет ответственным и взвешенным шагом – выделить на это средства и обеспечить граждан защитой от болезни", – добавили в службе.

Кроме того, по заявлению представителей НСЗУ, бюджет в 123 млрд не позволит службе ввести доплаты за достижения индикаторов качества для первичной и экстренной помощи.

"А это – как раз об изменениях к лучшему, которые должен почувствовать пациент: семейные врачи лучше оказывают помощь, экстренка быстро везет пациента именно туда, где его могут спасти. Также НСЗУ придется уменьшить количество услуг по ранней диагностике рака, которые государство оплатит пациентам. А онкологические заболевания – среди лидеров в причинах смертности в Украине", – добавили в ведомстве.

https://www.facebook.com/nszu.ukr/posts/1005695719908845

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на онлайн-брифинге 30 ноября заявил, что Кабинет Министров отказался вносить в проект госбюджета на 2021 год повышение заработной платы для медицинских работников.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 30 ноября в Украине зарегистрировано 732 625 случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии скончалось 12 327 пациентов с COVID-19, выздоровело 345 149 человек.

Теги: Украина, госбюджет, Национальная служба здоровья, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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