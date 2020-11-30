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Кабмин отказался вносить повышение зарплаты для медиков в проект бюджета на 2021 год – Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не голосовал за проект госбюджета Украины на 2021 год из-за отказа поднять зарплаты медикам, и призвал Кабинет Министров пересмотреть этот вопрос.

Степанов (cлева) заявил, что врачи в Украине получают "самую низкую" заработную плату по стране
Степанов (cлева) заявил, что врачи в Украине получают "самую низкую" заработную плату по стране
Фото: Максим Степанов / Facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на онлайн-брифинге 30 ноября заявил, что Кабинет Министров отказался вносить в проект госбюджета на 2021 год повышение заработной платы для медицинских работников.

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Минздрав предложил свой вариант бюджета и сделал бюджетный запрос. В этом бюджетном запросе мы четко определили, какая справедливая заработная плата должна быть у наших медицинских работников. Наш бюджетный запрос предусматривает, что зарплата врача должна быть 23 тыс. грн, медицинской сестры – на уровне 17 тыс. грн, младшего медицинского персонала – на уровне 12 тыс. грн. Но в редакции бюджета, которую Кабмин отправил на голосование в Верховную Раду, средства на такое повышение заработной платы не предусмотрены. Именно поэтому я за этот бюджет как министр здравоохранения не голосовал и не поддержал его", – сказал Степанов.

Министр заявил, что врачи в Украине получают "самую низкую" заработную плату по стране.

Он рассказал о зарплате врача Жанны Васьковской, которую встретил 29 ноября во время проверки больниц Житомира. По словам Степанова она работает в реанимации неврологического отделения и получает 5800–6000 грн зарплаты "без надбавок". Размер доплат министр не уточнил. В Facebook он опубликовал фото с Васьковской и уточнил, что у нее 15-летний стаж работы.

"Министерство здравоохранения призывает пересмотреть этот вопрос и проголосовать за бюджет, который обеспечит наших медиков достойными надбавками", – написал он.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/830249454184718

По данным Национальной службы здоровья Украины, с апреля по сентябрь 2020 года средняя заработная плата медиков, которые оказывают специализированную помощь в украинских больницах, составляла около 9 тыс. грн до вычета налогов, зарплата руководителей учреждений – 23,5 тыс.

Теги: Кабинет Министров, госбюджет, зарплата, бюджет, больница, медики, Минздрав, Максим Степанов, больницы, врачи, здравоохранение
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