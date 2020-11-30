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Украина на 29-м месте в Европе по смертности от COVID-19 – Степанов

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, уровень смертности в Украине от коронавирусной инфекции COVID-19 в три раза ниже, чем в Великобритании, и в полтора – чем в Польше.

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По словам министра, в Украине уровень смертности составляет 280 на 1 млн человек
По словам министра, в Украине уровень смертности составляет 280 на 1 млн человек
Фото: ЕРА

Украина занимает 29-е место в мире по смертности от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил 30 ноября на онлайн-брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

По словам Степанова, в Украине уровень смертности составляет 280 на 1 млн человек. 

"В Польше это 450, во Франции – 801, в Великобритании – 856. У нас – 280, и это заслуга исключительно врачей, медсестер, санитарок – всех, кто принимает участие в спасении и лечении людей. В тех условиях, в которых они сейчас находятся, иногда – с нехваткой кислорода", – добавил он. 

В Украине в последние дни фиксировали суточную заболеваемость COVID-19 на уровне более 16 тыс. пациентов в день: на утро 28 ноября в Украине выявили 16 294 новых случая, за 26 ноября – 16 218. В стране ежесуточно делали от 67 до 72 тыс. тестов на коронавирус. 29 ноября, когда сделали 49 тыс. тестов, в стране зафиксировали снижение количества заболевших до 12 978 новых случаев за сутки. После выходных подтвердили 9946 случаев

Общее число заболевших в Украине превысило 732 тыс., умерли 12,3 тыс. пациентов, выздоровели более 345 тыс.

В статистике летальных исходов от коронавируса в Украине учитывают всех пациентов, умерших с COVID-19, а не только тех, кто скончался от осложнений, вызванных болезнью, рассказывал главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

Теги: Украина, Польша, Франция, смертность, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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