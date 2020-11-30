Украина на 29-м месте в Европе по смертности от COVID-19 – Степанов

В Украине в последние дни фиксировали суточную заболеваемость COVID-19 на уровне более 16 тыс. пациентов в день: на утро 28 ноября в Украине выявили 16 294 новых случая, за 26 ноября – 16 218. В стране ежесуточно делали от 67 до 72 тыс. тестов на коронавирус. 29 ноября, когда сделали 49 тыс. тестов, в стране зафиксировали снижение количества заболевших до 12 978 новых случаев за сутки. После выходных подтвердили 9946 случаев.

Общее число заболевших в Украине превысило 732 тыс., умерли 12,3 тыс. пациентов, выздоровели более 345 тыс.

В статистике летальных исходов от коронавируса в Украине учитывают всех пациентов, умерших с COVID-19, а не только тех, кто скончался от осложнений, вызванных болезнью, рассказывал главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.