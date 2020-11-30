Бульвар Шоубиз
 
30 ноября, 2020
 
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Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса

Советский и российский актер Александр Ширвиндт заверил, что пандемия коронавируса – это не чья-то провокация.

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Ширвиндт назвал COVID-19 модной болезнью
Ширвиндт назвал COVID-19 модной болезнью
Фото: satire.ru

86-летний советский и российский актер Александр Ширвиндт, который в больнице проходит лечение от COVID-19, написал письмо изданию MK.ru.

"Мне бы больше хотелось иметь безвестность здоровым, чем славу в реанимации", – заявил он.

Актер назвал COVID-19 модной болезнью, а больницу – самым подходящим местом для философствования.

Ширвиндт отметил, что все вокруг думают, будто паника с вирусом – чья-то провокация, и заверил, что это не так. "Идет генеральная репетиция апокалипсиса", – сказал он о пандемии.

По словам актера, Бог, устав от вселенской глупости, решил проверить людей на прочность. Он упомянул военный конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха, назвав его приводящим к "средневековой жути".

Также Ширвиндт вспомнил друзей, которых потерял за последнее время.

"У меня всегда существовало ощущение, что такие титаны, как мои друзья [Иосиф] Кобзон, [Станислав] Говорухин, [Марк] Захаров, [Роман] Виктюк, [Армен] Джигарханян, [Михаил] Жванецкий не приспособлены к понятию "гроб". Но они ушли", – отметил он.

Ширвиндт сказал, что сегодня снаряды рвутся рядом, и кончается эпоха его поколения. Он добавил, что кто-то еще держится, упомянув актеров Валентина Гафта и Юрия Соломина.

С 2000 года Ширвиндт является художественным руководителем Театра сатиры в Москве.

По состоянию на утро 30 ноября в мире подтвердили 62,74 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

В РФ более 2,27 млн заболевших, более 1,46 млн умерших, более 40 тыс. выздоровевших.

Теги: Станислав Говорухин, Роман Виктюк, Иосиф Кобзон, Армен Джигарханян, Михаил Жванецкий, больница, вирус, Александр Ширвиндт, лечение, актер, болезнь, Марк Захаров, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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