Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса

86-летний советский и российский актер Александр Ширвиндт, который в больнице проходит лечение от COVID-19, написал письмо изданию MK.ru.
"Мне бы больше хотелось иметь безвестность здоровым, чем славу в реанимации", – заявил он.
Актер назвал COVID-19 модной болезнью, а больницу – самым подходящим местом для философствования.
Ширвиндт отметил, что все вокруг думают, будто паника с вирусом – чья-то провокация, и заверил, что это не так. "Идет генеральная репетиция апокалипсиса", – сказал он о пандемии.
По словам актера, Бог, устав от вселенской глупости, решил проверить людей на прочность. Он упомянул военный конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха, назвав его приводящим к "средневековой жути".
Также Ширвиндт вспомнил друзей, которых потерял за последнее время.
"У меня всегда существовало ощущение, что такие титаны, как мои друзья [Иосиф] Кобзон, [Станислав] Говорухин, [Марк] Захаров, [Роман] Виктюк, [Армен] Джигарханян, [Михаил] Жванецкий не приспособлены к понятию "гроб". Но они ушли", – отметил он.
Ширвиндт сказал, что сегодня снаряды рвутся рядом, и кончается эпоха его поколения. Он добавил, что кто-то еще держится, упомянув актеров Валентина Гафта и Юрия Соломина.
С 2000 года Ширвиндт является художественным руководителем Театра сатиры в Москве.
По состоянию на утро 30 ноября в мире подтвердили 62,74 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.
В РФ более 2,27 млн заболевших, более 1,46 млн умерших, более 40 тыс. выздоровевших.