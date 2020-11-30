В Украине COVID-19 болеют 9,6 тыс. учителей – Минздрав

С начала учебного года коронавирусную инфекцию подтвердили почти у 24,5 тыс. учителей и 12 тыс. школьников, сообщил главный санврач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине по состоянию на 30 ноября болеют 9,6 тыс. учителей и 5195 учеников. Об этом главный санврач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал на онлайн-брифинге, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, с 1 сентября COVID-19 подтвердили у почти 12 тыс. школьников и 24,5 тыс. учителей.

"На самоизоляции из-за контакта с больным коронавирусной инфекцией находится 121 тыс. учеников и 7800 преподавателей. Всего на самоизоляции 4741 класс, 591 школа работает дистанционно из-за того, что более 50% классов отправили на самоизоляцию", – добавил он.

По данным Госстата, в 2019–2020 учебном году в Украине в учреждениях полного общего среднего образования работали почти 440 тыс. учителей, сообщали в Министерстве образования и науки.