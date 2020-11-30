В Украине COVID-19 болеют 9,6 тыс. учителей – Минздрав

Коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине по состоянию на 30 ноября болеют 9,6 тыс. учителей и 5195 учеников. Об этом главный санврач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал на онлайн-брифинге, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
По его словам, с 1 сентября COVID-19 подтвердили у почти 12 тыс. школьников и 24,5 тыс. учителей.
"На самоизоляции из-за контакта с больным коронавирусной инфекцией находится 121 тыс. учеников и 7800 преподавателей. Всего на самоизоляции 4741 класс, 591 школа работает дистанционно из-за того, что более 50% классов отправили на самоизоляцию", – добавил он.
По данным Госстата, в 2019–2020 учебном году в Украине в учреждениях полного общего среднего образования работали почти 440 тыс. учителей, сообщали в Министерстве образования и науки.
В Украине в последние дни фиксировали суточную заболеваемость COVID-19 на уровне более 16 тыс. пациентов в день: на утро 28 ноября в Украине выявили 16 294 новых случая, за 26 ноября – 16 218. В стране ежесуточно делали от 67 до 72 тыс. тестов на коронавирус. 29 ноября, когда сделали 49 тыс. тестов, в стране зафиксировали снижение количества заболевших до 12 978 новых случаев за сутки. После выходных, когда провели почти 32 тыс. тестов, подтвердили 9946 случаев.