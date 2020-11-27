Во Франции четырем школьникам выдвинули обвинения в соучастии в убийстве учителя

Уроженец Москвы Абдуллах Анзоров, которого подозревают в совершении убийства, заплатил ученикам за помощь несколько сотен евро, сообщили источники Barrons.

Полиция Франции предъявила обвинения четырем подросткам в организации убийства профессора истории Самюэля Пати, обезглавленного за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом 26 ноября сообщило Barrons со ссылкой на судебные источники.

По информации собеседника издания, ученики школы, в которой работал убитый, указали 18-летнему уроженцу Москвы Абдуллаху Анзорову на учителя. Подозреваемые в возрасте от 13 до 14 лет обвиняются в "соучастии в террористическом убийстве".

Анзоров заплатил ученикам за помощь несколько сотен евро. Всего в причастности к убийству подозревают 14 человек, сообщило издание.

Профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Пати убили и обезглавили вечером 16 октября. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "характерным исламистским террористическим актом".

Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.

После убийства профессора правительство Франции планирует выслать из страны 231 иностранца, которые склонны к экстремизму.