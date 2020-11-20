Борьба с исламским экстремизмом. Макрон предложил мусульманским лидерам Франции принять хартию республиканских ценностей

Предложенная президентом Франции Эммануэлем Макроном мусульманским лидерам страны хартия предполагает запрет на любое иностранное вмешательство в деятельность мусульманских общин Франции, а также отказ от политизированного ислама.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Французскому совету мусульманской веры в 15-дневный срок принять хартию республиканских ценностей, которая будет включать в себя включая строгое отделение религии от государства и школы. Об этом Le Figaro сообщило 19 ноября.

Макрон и министр внутренних дел Жеральд Дарманен встретились с представителями восьми из девяти представителей федераций, который входят в совет, и рассказал им о подготовке правительством хартии для обуздания исламского экстремизма.

Мусульманские лидеры Франции согласились создать Национальный совет имамов, члены которого будут получать официальную аккредитацию на проповедническую деятельность, а в случае нарушения условий эта аккредитацию у них будут отзывать. Хартия предполагает запрет на любое иностранное вмешательство в деятельность мусульманских общин Франции, а также отказ от политизированного ислама.

Среди мер борьбы с исламским эстремизмом названы такие: ограничение на домашнее обучение и более строгие наказания тем, кто запугивает государственных служащих из якобы религиозных соображений; присвоение каждому ребенку идентификационного номера, чтобы удостовериться, что он посещает школу; запрет на распространение персональных данных способом, позволяющим посторонним людям разыскать человека и причинить ему вред.

Макрон поднял тему защиты республиканских ценностей после ряда терактов в стране, совершенных исламистами.

16 октября во Франции произошло убийство профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.

После нападения на учителя президент Франции Эммануэль Макрон заявил об "исламистском сепаратизме" и высказал мнение, что "ислам переживает кризис во всем мире". На церемонии прощания с Пати французский лидер сказал: "Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков".

Слова Макрона раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал французского президента "вдохновителем терроризма".

21 октября с учителем попрощались в Париже. В память об учителе в ряде французских городов на дома спроецировали карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

29 октября во Франции произошла серия аналогичных нападений. Утром в Ницце неизвестный атаковал прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали. Позже стало известно, что в Авиньоне мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим. Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана.

В Саудовской Аравии в этот же день напали на охранника Генерального консульства Франции.

31 октября у греческой церкви во французском Лионе неизвестный ранил православного священника. Стрелявший скрылся.