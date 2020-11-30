Арахамия о Степанове: Коней на переправе менять нельзя

Если отправить в отставку министра здравоохранения Украины Максима Степанова, назначенный на его место человек может во всем обвинить "попередников", считает глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Министра здравоохранения Украины Максима Степанова не стоит отправлять в отставку. Об этом 28 ноября заявил в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат Украины, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Мое мнение, что ни в коем случае коней на переправе менять нельзя... Человек, который проектировал некую систему борьбы с коронавирусом внутри... Если его заменить, то придет новый человек и скажет, во-первых: "Я не принимал те решения, я не виноват, это "попередники" виноваты". Потом скажет: "Мне нужно время, чтобы войти в должность", потом скажет: "У меня другие идеи", они вообще могут не соотноситься с этими идеями, которые сейчас имплементировались. И мы получим управленческий хаос", – сказал нардеп.

По словам Арахамии, отставка Степанова "обсуждается активно в интернете, в Telegram-каналах и так далее", однако на фракции "Слуги народа" этот вопрос не обсуждали.

"Мое мнение – нужно завершить какую-то фазу работы, после этого провести анализ и, если необходимо, то принимать кадровые решения, но сейчас это выглядит абсолютно нецелесообразным.... Мне кажется, на данный момент оснований нет об этом говорить", – объяснил он.

Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта.

В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за отставку Степанова.

26 ноября "Украинская правда" со ссылкой на источники писала, что Степанова могут уволить до конца 2020 года. Сейчас, по данным издания, ему ищут замену, рассматривается кандидатура Ляшко, "у которого большие амбиции и который уже устал быть главным санитаром". Источники сообщали, что кандидатуру главного санврача Виктора Ляшко поддерживает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман Тимошенко сказал, что обсуждал со Степановым "слухи" о его отставке.

Сам Степанов заявил 26 ноября, что готовиться "дальше спасать страну и жизни граждан".