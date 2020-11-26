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Степанова хотят уволить до конца 2020 года, сейчас ищут ему замену – СМИ

Заменить Максима Степанова на посту министра здравоохранения может нынешний главный санврач Украины Виктор Ляшко, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.

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СМИ сообщили, что Степанова хотят уволить
СМИ сообщили, что Степанова хотят уволить
Фото: Максим Степанов / Facebook

Министра здравоохранения Украины Максима Степанова планируют уволить до конца 2020 года. Об этом 26 ноября сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в окружении президента Владимира Зеленского и близкие к Минздраву Украины.

Издание со ссылкой на источники в Минздраве пишет, что Степанов готовится к увольнению, но есть проблема с вопросом, кто может стать следующим министром, поскольку "сейчас любой, кто зайдет на этот пост, по сути получит завершение карьеры, потому что из-за COVID-19 хорошим министром быть не получится".

Источники называют кандидатом на пост министра нынешнего замминистра, главного санитарного врача Виктора Ляшко, "у которого большие амбиции и который уже устал быть главным санитаром". Его кандидатуру поддерживает, в частности, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Степанов, мы думали, классный менеджер. Но он, к примеру, дает поручения о доставке кислорода на области, а затем может это совсем не контролировать. Поэтому все делается как-то в ручном управлении", – сказал источник в окружении Зеленского.

Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта. 

11 ноября парламентская фракция "Голос" выступила за сбор подписей за увольнение Степанова после того, как в Украине ввели "карантин выходного дня". В середине мая "Голос" уже требовал отставки чиновника, однако во фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" заявляли, что менять министра здравоохранения в условиях пандемии неправильно. Также "Голос" инициировал отставку министра в июле.

Теги: отставка, Владимир Зеленский, Минздрав, увольнение, Максим Степанов, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко
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