Степанова хотят уволить до конца 2020 года, сейчас ищут ему замену – СМИ

Заменить Максима Степанова на посту министра здравоохранения может нынешний главный санврач Украины Виктор Ляшко, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Министра здравоохранения Украины Максима Степанова планируют уволить до конца 2020 года. Об этом 26 ноября сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в окружении президента Владимира Зеленского и близкие к Минздраву Украины.

Издание со ссылкой на источники в Минздраве пишет, что Степанов готовится к увольнению, но есть проблема с вопросом, кто может стать следующим министром, поскольку "сейчас любой, кто зайдет на этот пост, по сути получит завершение карьеры, потому что из-за COVID-19 хорошим министром быть не получится".

Источники называют кандидатом на пост министра нынешнего замминистра, главного санитарного врача Виктора Ляшко, "у которого большие амбиции и который уже устал быть главным санитаром". Его кандидатуру поддерживает, в частности, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Степанов, мы думали, классный менеджер. Но он, к примеру, дает поручения о доставке кислорода на области, а затем может это совсем не контролировать. Поэтому все делается как-то в ручном управлении", – сказал источник в окружении Зеленского.

Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта.

11 ноября парламентская фракция "Голос" выступила за сбор подписей за увольнение Степанова после того, как в Украине ввели "карантин выходного дня". В середине мая "Голос" уже требовал отставки чиновника, однако во фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" заявляли, что менять министра здравоохранения в условиях пандемии неправильно. Также "Голос" инициировал отставку министра в июле.