Тимошенко: Мы со Степановым обсуждали слухи о его отставке

Министр здравоохранения Максим Степанов общался с замглавы Офиса президента Кириллом Тимошенко по поводу слухов о своей возможной отставке. Об этом Тимошенко рассказал в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман, комментируя информацию о вероятности увольнения Степанова и назначения на эту должность нынешнего главного санврача Виктора Ляшко.

"Я тоже слышал эти слухи. Мы даже с Максимом об этом говорили. Были какие-то подозрения у него ко мне, а у меня к нему по другим каким-то вопросам..." – сказал Тимошенко.

Журналистка спросила, приходил ли Степанов к Тимошенко с вопросом, хотят ли его уволить.

"Нет, не прям так было, но похожая была история. Мы [во время разговора] сняли все вопросы друг между другом. А во-вторых, если бы это был вопрос решенный и Максима хотели бы уволить, его бы уволили на прошлой сессии Верховной Рады, на позапрошлой. Потому что этот вопрос ходит уже в информационном пространстве не первую и не вторую неделю. Поэтому с учетом того, что этого не происходит, Максим – министр здравоохранения", – сказал Тимошенко.

Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта.

В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за отставку Степанова.

26 ноября "Украинская правда" со ссылкой на источники писала, что Степанова могут уволить до конца 2020 года. Сейчас, по данным издания, ему ищут замену, рассматривается кандидатура Ляшко, "у которого большие амбиции и который уже устал быть главным санитаром". Источники сообщали, что кандидатуру Ляшко поддерживает Тимошенко.