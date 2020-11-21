Степанов объяснил, при каком приросте больных COVID-19 у медсистемы Украины возникнут серьезные проблемы

Работа медицинской системы Украины с больными COVID-19 зависит не от суточного прироста пациентов, а от количества госпитализированных, отметил глава Минздрава Максим Степанов.

Серьезные проблемы в системе здравоохранения Украины могут возникнуть при суточном приросте в 30 тыс. инфицированных коронавирусом. Об этом 20 ноября в эфире телеканала "Интер" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если будет угроза полного локдауна медицинской системы (именно медицинской системы), мы будем настаивать на том, что нужно вводить более жесткие меры... Если исходить из сегодняшнего процента тяжелых больных, которые попадают именно в больницу, то я думаю, это уже порядка 30 тыс. больных в сутки в определенном периоде – тогда это может вызвать", – сказал он.

По словам министра, сейчас в Украине в больницах для инфицированных коронавирусом заняты 27 902 койко-места, а дойти можно до 75–80 тыс. койко-мест.

По данным Министерства здравоохранения Украины на 20 ноября, больницы первой волны COVID-19 имеют в общей сложности 53 335 койко-мест.

В Украине зафиксировано более 598 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 14 575 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончалось 10 589 пациентов с COVID-19, выздоровело 274 тыс. человек.