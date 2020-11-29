Смерть пациентов на ИВЛ. Степанов пообещал проверки оборудования во всех больницах Украины

После смерти пациентов в Жолковской больнице Минздрав Украины направил во Львовскую область комиссию для выяснения обстоятельств случившегося. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

27 ноября в Жолковской больнице умерли двое пациентов, которые были подключены к ИВЛ Фото: depositphotos.com

Двух пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больнице Жолквы Львовской области, медики пытались спасти при помощи мешка Амбу (механического ручного устройства для выполнения временной искусственной вентиляции легких. – "ГОРДОН"). Об этом 29 ноября в Facebook написал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Больница, где это произошло, обеспечена аварийным дизель-генератором, который не переключался автоматически", – отметил министр.

По его словам, во Львовскую область направлена комиссия для выяснения обстоятельств трагедии.

"Проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране. Такие ситуации недопустимы. Работу комиссии буду держать на личном контроле", – написал Степанов.

27 ноября в Жолковской больнице умерли двое пациентов, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Это случилось из-за того, что в больнице на час пропал свет. Полиция открыла производство.

Председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий сообщил, что умершие болели COVID-19, у них была двухсторонняя пневмония.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко после смерти пациентов инициировал увольнение председателя Жолковской райгосадминистрации и главного врача больницы.