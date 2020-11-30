Степанов после проверки в больницах заявил, что "некоторых руководителей уволил бы сегодня с утра"

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что он и его заместители продолжат незапланированные проверки медицинских учреждений.

Минздрав, вероятно, обратится с просьбой уволить руководителей части больниц, которые накануне министр здравоохранения Максим Степанов и его заместители посетили с проверками. Об этом Степанов заявил на брифинге 30 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он напомнил, что в областной больнице в Житомире, согласно статистике, 117 свободных коек с кислородом.

"Оказалось, что это не совсем соответствует действительности. На этих койках сейчас лечатся другие больные: после инсульта, после инфаркта – которые иногда требуют кислородной терапии. Итак, вместо 117 было 66 свободных коек. Свободные койки есть, но это искажает статистику. Мы сведем все [итоги проверок] в одну справку и сообщим о результатах. Не исключаю, что будем обращаться по некоторым руководителям учреждений, к владельцам относительно увольнения этих руководителей", – сказал министр.

Он отметил, что не все медучреждения, которые проверили накануне, находятся в подчинении у Минздрава.

"Если бы все эти больницы подчинялись Минздраву и у нас были полномочия уволить, то некоторых руководителей я, наверное, уволил бы уже сегодня с утра – в первый рабочий день после посещения всех этих больниц. Это то, что мне сообщили заместители, то, что я лично увидел", – добавил Степанов, не уточнив, о руководителях каких именно больниц идет речь.

Министр пояснил, что статистика по заполненности коек, которую показывает Минздрав, основана на данных из больниц.

"Во многих больницах она действительно соответствует тому, что мы получаем", – сказал он.

Такие незапланированные визиты без предупреждения мы будем совершать на постоянной основе. Я и все мои заместители будем [ездить] по разным областям, городским, районным, областным больницам. Это хорошее дело", – добавил министр.

Степанов был с проверкой в больницах Житомирской области 29 ноября.